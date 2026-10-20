रात को पैर दर्द से उठकर रोने लगता है बच्चा? मेयो क्लिनिक से जानें क्या है Growing Pains और कब चिंता करें

Growing Pains Cause: अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा दिनभर आराम से खेलता-कूदता है, लेकिन रात में अचानक पैरों के दर्द से उठकर रोने लगता है। माता-पिता घबरा जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया। अगर आपके बच्चे के साथ भी अक्सर ऐसा होता है, तो हो सकता है कि यह ग्रोइंग पेन (Growing Pains) हो। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, ग्रोइंग पेन अक्सर 3 से 12 साल के बच्चों में देखने को मिलता है। यह दर्द आमतौर पर शाम या रात के समय दोनों पैरों की मांसपेशियों (जांघों, पिंडलियों या घुटनों के पीछे) में होता है और सुबह होते-होते पूरी तरह गायब हो जाता है। हालांकि यह एक सामान्य प्रक्रिया है और इससे बच्चे की हड्डियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन हर पैर का दर्द सिर्फ ग्रोइंग पेन नहीं होता। माता-पिता के तौर पर आपको यह पहचानना बहुत जरूरी है कि दर्द कब सामान्य है और कब यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में जरुरी बातें।