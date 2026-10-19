चोट लगने के बाद नाक का आकार बदल गया? हो सकता है Saddle Nose, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें इसके लक्षण

Saddle Nose Symptoms: खेलते समय, बाइक से गिरकर या किसी हादसे में नाक पर चोट लगना बहुत आम बात है। अक्सर लोग सूजन और खून बहना बंद होते ही मान लेते हैं कि सब ठीक हो गया। लेकिन कुछ हफ़्तों या महीनों बाद जब आप शीशे में चेहरा देखते हैं, तो नाक का ढांचा बदला हुआ नजर आता है। नाक का बीच का पुल (Nasal Bridge) अंदर की तरफ धंसा हुआ दिखता है। इसे मेडिकल की भाषा में 'सैडल नोज' (Saddle Nose) कहते हैं। अगर चोट के बाद आपकी नाक का नक्शा बदल रहा है या सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो इसे सिर्फ़ एक कॉस्मेटिक बदलाव समझने की गलती न करें। यह आपकी नाक के अंदरूनी कार्टिलेज के टूट कर गलने का साफ संकेत है। आइए जानते हैं कि इसके कारण और लक्षण क्या हैं, साथ ही इससे बचने के उपाय।