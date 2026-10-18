18 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

Jaggery Benefits: क्या व्रत में गुड़ खाना फायदेमंद होता है, हेल्थलाइन से जानिए इससे जुड़े वैज्ञानिक तथ्य

Jaggery Benefits In Vrat: नवरात्रि व्रत में चीनी की जगह गुड़ खाना कितना फायदेमंद है? हेल्थलाइन और साइंसडायरेक्ट से जानिए इसके चौंकाने वाले वैज्ञानिक तथ्य, कैलोरी का सच और ब्लड शुगर पर असर।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Oct 18, 2026

A piece of unrefined brown jaggery block with sugar cane in a bowl for Navratri fasting diet health benefits

व्रत के दौरान चीनी की जगह गुड़ चुनना एक बेहतर विकल्प हो सकता है, लेकिन इसका ज्यादा सेवन भी आपकी सेहत और ब्लड शुगर का गणित बिगाड़ सकता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source-Chatgpt)

Jaggery Benefits: नवरात्रि के उपवास शुरू होते ही अमूमन हम सब चाय, फलाहारी मिठाइयों और काढ़े में रिफाइंड चीनी की जगह बेझिझक गुड का इस्तेमाल करने लगते हैं। दिल में तसल्ली रहती है कि प्राकृतिक मीठा है, तो सेहत को सिर्फ फायदा ही पहुंचेगा और दिनभर एनर्जी बनी रहेगी। बहरहाल, क्या आपने कभी सोचा है कि व्रत के दौरान खाली पेट ज्यादा गुड़ खाना आपकी सेहत और ब्लड शुगर के साथ कैसा खेल खेल सकता है? जिसे हम सुपरफूड स्वीटनर मानकर आंख मूंदकर खा रहे हैं, उसके बारे में ये बात भी जानना जरुरी है कि सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। आइए हेल्थलाइन और साइंस डायरेक्ट से जानते हैं कि इसके सेहत के लिए क्या-क्या फायदे है?

बेटी के लिए नवसंकल्प गाइड: नवरात्रि विशेष में पढ़िए बेटी के भविष्य से जुड़े नौ संकल्प...

क्या सच में गुड़ ज्यादा सेहतमंद है?

गुड़ और चीनी दोनों का मुख्य जरिया गन्ना या खजूर का रस ही है। सफेद चीनी बनाते समय उसमें से गाढ़ा पौष्टिक शीरा (Molasses) पूरी तरह निकाल दिया जाता है, जिससे उसमें केवल एम्प्टी कैलोरीज (बिना पोषक तत्वों वाली कैलोरी) बचती हैं। दूसरी ओर, गुड़ बनाते समय इस न्यूट्रिएंट-रिच पार्ट को हटाया नहीं जाता। यही वजह है कि गुड़ में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और मैंगनीज जैसे मिनरल्स बचे रहते हैं। लेकिन सावधान रहें, सिर्फ इस वजह से इसे अनलिमिटेड खाने की छूट नहीं मिल जाती।

गुड़ के मुख्य वैज्ञानिक तथ्य और मिनरल्स का हिसाब

हेल्थलाइन के मुताबिक, 100 ग्राम गुड़ में आपको ये पोषक तत्व मिलते हैं;

  • कैलोरी- लगभग 383 kcal
  • सुक्रोज (Sucrose)- 65 से 85 ग्राम
  • फ्रुक्टोज और ग्लूकोज- 10 से 15 ग्राम
  • आयरन- 11 मिलीग्राम (दैनिक जरूरत का लगभग 61%)
  • पोटेशियम- 1050 मिलीग्राम (दैनिक जरूरत का लगभग 30%)
  • मैग्नीशियम- 70–90 मिलीग्राम

क्या गुड़ खाने से खून की कमी (अल्पाल्पता/Anemia) दूर होती है?

गुड़ में आयरन होता है। एक चम्मच (लगभग 20 ग्राम) गुड़ से शरीर को दैनिक जरूरत का करीब 12% आयरन मिलता है। लेकिन सिर्फ आयरन पाने के चक्कर में ज्यादा गुड़ खाना नुकसानदेह है, क्योंकि इसके साथ भारी मात्रा में कैलोरी भी पेट में जाती है।

क्या यह पाचन दुरुस्त करता है और कब्ज मिटाता है?

हमारे यहां भोजन के बाद गुड़ खाने की पुरानी परंपरा है। हालांकि, स्वास्थ्य शोधकर्ताओं के अनुसार गुड़ में फाइबर या पानी की मात्रा लगभग शून्य होती है। इसलिए इसका पाचन पर कोई सीधा ठोस चिकित्सकीय प्रमाण नहीं है।

क्या गुड़ लीवर को डिटॉक्स करता है?

कोई भी खाद्य पदार्थ लीवर को जादुई रूप से साफ नहीं करता। हमारा लीवर प्राकृतिक रूप से शरीर के विषाक्त पदार्थों को खुद बाहर निकालने में सक्षम है।

व्रत में गुड़ खाते समय बरतें ये सावधानियां

डायबिटिक मरीजों के लिए गुड़ भी चीनी जितना ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह रक्त में शर्करा का स्तर तेजी से बढ़ाता है। व्रत के दौरान अत्यधिक गुड़ के सेवन से दैनिक कैलोरी इनटेक बढ़ जाता है, जिससे वजन बढ़ सकता है।

नवरात्रि के उपवास में सफेद चीनी की जगह सीमित मात्रा (1 से 2 छोटे चम्मच) में गुड़ का इस्तेमाल करना बेशक एक बेहतर विकल्प है। लेकिन यह बात गांठ बांध लें कि गुड़ कोई औषधि नहीं बल्कि एक मीठा विकल्प ही है। शरीर को ऊर्जावान रखने के लिए केवल गुड़ पर निर्भर रहने के बजाय पर्याप्त पानी, ताजे फल और मखाने जैसी संतुलित चीजों को अपनी व्रत डाइट में शामिल करें।

Migraine Fasting Tips: माइग्रेन के मरीजों को व्रत के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, NHF से जानें

ये भी पढ़ें
Woman holding head in pain due to migraine during Navratri fasting
डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Updated on:

18 Oct 2026 01:57 pm

Published on:

18 Oct 2026 01:57 pm

Hindi News / Health / Jaggery Benefits: क्या व्रत में गुड़ खाना फायदेमंद होता है, हेल्थलाइन से जानिए इससे जुड़े वैज्ञानिक तथ्य

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Holiday Heart Syndrome: अचानक सीने में घबराहट और दिल की तेज धड़कन? क्लीवलैंड क्लिनिक से समझें हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम का खतरा

A person experiencing chest palpitations and rapid heartbeat after party celebration, representing Holiday Heart Syndrome.
स्वास्थ्य

Shoulder Pain: कंधे में दर्द को न करें नजरअंदाज, वेबएमडी ने बताया मांसपेशियों में खिंचाव से लेकर ये समस्या हो सकती है वजह

A person holding their shoulder in pain while experiencing sudden chest discomfort and breathlessness, indicating a medical emergency.
स्वास्थ्य

World Menopause Day 2026: पोस्टमेनोपॉजल ब्लीडिंग से लेकर हॉट फ्लैशेस तक, WHO और IMS से समझें इसके बारे में

Menopause के दौरान हॉट फ्लैश से परेशान महिला, माथे पर हाथ रखकर पंखे से गर्मी दूर करती हुई।
स्वास्थ्य

Mood Swings During Fasting: व्रत में चिड़चिड़ापन क्यों बढ़ता है? साइंस डायरेक्ट से जानें कारण

Feeling irritable or frustrated during a fast? Understanding the science behind your body's natural response can help you stay calm, balanced, and energized
स्वास्थ्य

युवावस्था में थकान और नब्ज कमजोर पड़ना हो सकता है Pulseless Disease का संकेत, मेयो क्लिनिक से जानें सामान्य थकान से कैसे अलग है

Doctor checking pulse on a patient's wrist to diagnose Takayasu arteritis symptoms and vascular inflammation
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.