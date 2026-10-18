Jaggery Benefits: क्या व्रत में गुड़ खाना फायदेमंद होता है, हेल्थलाइन से जानिए इससे जुड़े वैज्ञानिक तथ्य

Jaggery Benefits: नवरात्रि के उपवास शुरू होते ही अमूमन हम सब चाय, फलाहारी मिठाइयों और काढ़े में रिफाइंड चीनी की जगह बेझिझक गुड का इस्तेमाल करने लगते हैं। दिल में तसल्ली रहती है कि प्राकृतिक मीठा है, तो सेहत को सिर्फ फायदा ही पहुंचेगा और दिनभर एनर्जी बनी रहेगी। बहरहाल, क्या आपने कभी सोचा है कि व्रत के दौरान खाली पेट ज्यादा गुड़ खाना आपकी सेहत और ब्लड शुगर के साथ कैसा खेल खेल सकता है? जिसे हम सुपरफूड स्वीटनर मानकर आंख मूंदकर खा रहे हैं, उसके बारे में ये बात भी जानना जरुरी है कि सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। आइए हेल्थलाइन और साइंस डायरेक्ट से जानते हैं कि इसके सेहत के लिए क्या-क्या फायदे है?