World Menopause Day 2026: पोस्टमेनोपॉजल ब्लीडिंग से लेकर हॉट फ्लैशेस तक, WHO और IMS से समझें इसके बारे में

World Menopause Day 2026: जब अचानक रात के बीचों-बीच बदन से पसीने की धारा फूट पड़े, दिल की धड़कनें बिना किसी वजह के तेज होने लगें और रोजमर्रा के छोटे-छोटे काम करने में भी दिमाग में कोहरा (Brain Fog) छाया सा महसूस हो, तो समझ लीजिए कि शरीर एक गहरा और प्राकृतिक बदलाव यानी मेनोपॉज के दौर से गुजर रहा है। यह केवल उम्र बढ़ने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह वह शारीरिक मोड़ है जहां एस्ट्रोजन (Oestrogen) हार्मोन का स्तर तेजी से गिरता है। अधिकांश महिलाओं के लिए यह चरण 45 से 55 की उम्र के बीच आता है, लेकिन इसके संकेत कई साल पहले ही पेरीमेनोपॉज (Perimenopause) के रूप में दस्तक देने लगते हैं।