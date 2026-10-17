महिलाओं की Hormonal Health पर Fasting का कैसे पड़ता है असर, जानिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का सही तरीका

Fasting And Hormonal Health: सुबह के 8 बज रहे हैं। रसोई में चाय की चुस्कियां ली जा रही हैं, लेकिन आप घड़ी की सुइयों पर नजर टिकाए बैठी हैं अभी तो 10 बजने में दो घंटे बाकी हैं, तब तक पानी पीकर काम चलाना पड़ेगा। अगर आप भी वजन घटाने या पेट अंदर करने के चक्कर में रोज 16 घंटे तक भूखे पेट रहने (Intermittent Fasting) का ट्रेंड फॉलो कर रही हैं, तो रुकिए! देखा जाता है कि वजन कम करने के जुनून में महिलाएं बिना सोचे-समझे फास्टिंग शुरू तो कर देती हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में उनके पीरियड मिस होने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं या बेवजह चिड़चिड़ापन घर कर लेता है। असल में, सवाल यह नहीं है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग असरदार है या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि क्या यह आपके शरीर और आपके पीरियड्स के मिजाज से मेल खाती है?