16 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

Green Vegetables: क्या आप भी व्रत में हरी सब्जियां नहीं खाते, इन 4 तरीकों से इस कमी को पूरा कर सकते हैं, NCBI से जानें

Green Vegetables Benefits: क्या आपके साथ भी व्रत में हरी सब्जियां न खाने से पाचन हो रहा है खराब? जानिए पबमेड (PubMed) और NCBI रिसर्च के आधार पर 4 आसान विकल्प, जो आपके शरीर को देंगे भरपूर फाइबर और पोषण और पेट भी खराब होने से बचेगा।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Oct 16, 2026

navratri fast green vegetables substitute healthy food options and fiber rich diet

हरी सब्जियों की कमी को पूरा करने के लिए सिंघाड़े का आटा, मखाना, फल और दही को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Green Vegetables Benefits: उपवास में अचानक आलू, कुट्टू का आटा, साबूदाना और तली-भूनी चीजें हमारी थाली का मुख्य हिस्सा बन जाती हैं। क्या आपके यहां भी व्रत के दौरान हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाई जाती है तो आपके इस बात पर जरूर गौर किया होगा कि थाली से ये गायब होते ही पेट में भारीपन, कब्ज और सुस्ती क्यों घेर लेती है? अमूमन हम इसे उपवास की थकान मानकर नजरअंदाज कर देते हैं।

व्रत का असली मकसद शरीर को डिटॉक्स करना और पाचन तंत्र को आराम देना होता है। लेकिन हरी पत्तियों और ताजी सब्जियों से मिलने वाले फाइबर, मैग्नीशियम, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट्स जब अचानक मिलना बंद हो जाते हैं, तो हमारा डाइजेशन गड़बड़ा जाता है। असल में, जब आप उपवास के दौरान कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं और फाइबर कम कर देते हैं, तो शरीर में सुस्ती और कब्ज की समस्या दोगुनी हो जाती है।

व्रत के नियमों का पालन करते हुए भी आप हरी सब्जियों की इस कमी को बेहद आसानी से पूरा कर सकते हैं। पबमेड (PubMed) और एनसीबीआई (NCBI) की न्यूट्रिशन रिसर्च रिपोर्ट्स की मानें तो उपवास में संतुलित आहार बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों के सही विकल्प चुनना बहुत जरूरी है। चलिए, जानते हैं कि हरी सब्जियों के बिना भी आप व्रत में अपने शरीर को भरपूर फाइबर और पोषण कैसे दे सकते हैं।

उपवास में हरी सब्जियों की कमी क्यों खलती है?

अक्सर देखा जाता है कि उपवास के दिनों में मरीजों को एसिडिटी, ब्लोटिंग और बीपी फ्लक्चुएट होने की शिकायत ज्यादा होती है। जब शरीर को रोज मिलने वाला रफेज (फाइबर) अचानक बंद हो जाएगा और उसकी जगह साबूदाने व कुट्टू की तली हुई पूड़ियां ले लेंगी, तो आंतों की चाल (Gut Motility) धीमी पड़ जाएगी। हरी सब्जियां न केवल पेट साफ रखती हैं, बल्कि शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन भी बनाए रखती हैं।

हरी सब्जियों के 4 सबसे बेहतरीन और सेफ व्रत विकल्प (Green Vegetables Leafy Option)

व्रत के दौरान इन विकल्पों से शरीर में न्यूट्रिशन का संतुलन बनाए रखें;

1. शकरकंद और कद्दू (Sweet Potato & Pumpkin)

देखा जाए तो कद्दू (सीताफल) और शकरकंद को व्रत में आसानी से खाया जाता है। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और बीटा-कैरोटीन से भरपूर होते हैं। शकरकंद में मौजूद फाइबर हरी सब्जियों की कमी को तुरंत पूरा करता है और लंबे समय तक पेट भरा रखता है।

2. ताजे फल और खीरा-ककड़ी (Fruits & Hydrating Foods)

हरी पत्तियों से मिलने वाला फोलेट और विटामिन-सी आप सेब, अनार, पपीता, संतरा और खीरे से हासिल कर सकते हैं। पपीता आंतों को साफ करने में रामबाण है, जबकि खीरा शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है।

3. सादा दही और मखाना (Probiotics & Minerals)

पबमेड में प्रकाशित स्टडीज के अनुसार, उपवास के दौरान प्रोबायोटिक्स आंतों के गुड बैक्टीरिया को बचाते हैं। 1 कटोरी ताजा दही या छाछ में भुना जीरा मिलाकर पिएं। साथ ही, मखाने से शरीर को कैल्शियम और मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा मिलती है।

4. सिंघाड़े का आटा और भीगे सूखे मेवे (Nutrient-Dense Seeds & Nuts)

कुट्टू के मुकाबले सिंघाड़े का आटा पचने में हल्का होता है और इसमें फाइबर भी ज्यादा होता है। सुबह-सुबह भीगे हुए बादाम और अखरोट खाने से शरीर को वह सूक्ष्म पोषण (Micronutrients) मिल जाता है, जो अमूमन हरी सब्जियों से मिलता है।

व्रत में कब्ज और एसिडिटी से बचने के लिए क्या करना चाहिए?

दिनभर केवल चाय पर रहने की गलती भारी पड़ सकती है। हर 2 घंटे में कम से कम 1 गिलास पानी या नारियल पानी पिएं। दोपहर के समय दही में 1 चम्मच भुना जीरा और थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ खीरा मिलाकर खाएं। यह आंतों की अंदरूनी परत को ठंडक देता है और डाइजेशन को एकदम स्मूथ रखता है।

Dog Bite And Rabies: कुत्ते के काटने के एक महीने बाद किशोर की रेबीज से मौत, WHO और वेबएमडी से जानें इससे बचने के उपाय

ये भी पढ़ें
representing medical care and anti-rabies vaccination awareness
डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Updated on:

16 Oct 2026 12:24 pm

Published on:

16 Oct 2026 12:24 pm

Hindi News / Health / Green Vegetables: क्या आप भी व्रत में हरी सब्जियां नहीं खाते, इन 4 तरीकों से इस कमी को पूरा कर सकते हैं, NCBI से जानें

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

World Anaesthesia Day 2026: सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया देने को लेकर डरें नहीं, मेयो क्लिनिक से जानें ये क्या है और कैसे काम करता है

world anaesthesia day 2026 operation theatre safety anesthesia procedure myths and facts
स्वास्थ्य

World Food Day 2026: अचानक खान-पान बदलने से बिगड़ सकता है पाचन तंत्र, जानिए मेयो क्लिनिक का High BP के लिए DASH डाइट चार्ट

world food day mayo clinic 3 day indian dash diet chart for high blood pressure control
स्वास्थ्य

Potassium Deficiency: व्रत में थकान हो सकती है पोटैशियम की कमी, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें लक्षण और बचाव के उपाय

potassium deficiency symptoms and foods during fasting
स्वास्थ्य

World Spine Day 2026: लगातार सिटिंग से बढ़ रहा है स्पाइन हेल्थ पर दबाव, हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग से जानें इसको स्वस्थ रखने के 3 नियम

Doctor checking patient suffering from back pain
स्वास्थ्य

Nasal Fracture: चोट लगने के बाद नाक में सूजन या टेढ़ापन, क्लीवलैंड क्लिनिक ने बताया हो सकती है नाक की हड्डी फ्रैक्चर

broken nose injury swelling and symptoms
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.