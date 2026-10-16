Green Vegetables: क्या आप भी व्रत में हरी सब्जियां नहीं खाते, इन 4 तरीकों से इस कमी को पूरा कर सकते हैं, NCBI से जानें

अक्सर देखा जाता है कि उपवास के दिनों में मरीजों को एसिडिटी, ब्लोटिंग और बीपी फ्लक्चुएट होने की शिकायत ज्यादा होती है। जब शरीर को रोज मिलने वाला रफेज (फाइबर) अचानक बंद हो जाएगा और उसकी जगह साबूदाने व कुट्टू की तली हुई पूड़ियां ले लेंगी, तो आंतों की चाल (Gut Motility) धीमी पड़ जाएगी। हरी सब्जियां न केवल पेट साफ रखती हैं, बल्कि शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन भी बनाए रखती हैं।