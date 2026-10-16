World Anaesthesia Day 2026: सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया देने को लेकर डरें नहीं, मेयो क्लिनिक से जानें ये क्या है और कैसे काम करता है

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के रिसर्च डेटा के मुताबिक, एनेस्थीसिया एक ऐसी मेडिकल प्रक्रिया है, जो किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर या ऑपरेशन के दौरान मरीज को दर्द महसूस नहीं होने देती। एनेस्थीसिया मुख्य रूप से हमारे तंत्रिका तंत्र (Nervous System) पर असर डालता है। यह नसों के जरिए दिमाग तक पहुंचने वाले दर्द के सिग्नल को कुछ समय के लिए पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। जब दिमाग तक दर्द का मैसेज पहुंचेगा ही नहीं, तो आपको तकलीफ का अहसास भी नहीं होगा।