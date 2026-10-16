World Food Day 2026: अचानक खान-पान बदलने से बिगड़ सकता है पाचन तंत्र, जानिए मेयो क्लिनिक का High BP के लिए DASH डाइट चार्ट

World Food Day: खट्टी डकारें, पेट में भारीपन और सुबह-सुबह वॉशरूम के चक्कर। त्योहारी सीजन में घर-घर में यह परेशानी शुरू हो जाती है। हम पूड़ी, कचौरी, मिठाइयां और मेवे खुशी-खुशी खा तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हांफने लगता है। हर साल की तरह इस बार भी 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फ़ूड डे 2026 (World Food Day 2026) मनाया जा रहा है। इस साल संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) की वैश्विक थीम सभी के लिए सुरक्षित, पौष्टिक और संतुलित भोजन के अधिकार पर जोर देती है। लेकिन जब हमारी थाली में पोषण के बजाय जरूरत से ज्यादा घी, तेल और चीनी आ जाती है, तो शरीर तुरंत जवाब दे देता है। आइए जानते हैं कि हमारी कौनसी 3 आदतें हमारे पेट को ज्यादा खराब करती हैं, High BP के लिए DASH डाइट चार्ट कैसे काम करता है और क्या होता है।