Nasal Fracture: चोट लगने के बाद नाक में सूजन या टेढ़ापन, क्लीवलैंड क्लिनिक ने बताया हो सकती है नाक की हड्डी फ्रैक्चर

Nasal Fracture Cause: खेलते समय, भाग-दौड़ में या किसी एक्सीडेंट में कई बार चेहरे पर जोर से चोट लग जाती है। अक्सर लोग नाक पर लगी चोट को मामूली समझकर छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा करना भारी पड़ सकता है। हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग के मुताबिक, अगर चोट के बाद नाक से लगातार खून बह रहा हो, बहुत ज्यादा सूजन आ गई हो या नाक का शेप बदला हुआ यानी टेढ़ा दिख रहा हो, तो यह नाक की हड्डी टूटने (नाक का फ्रैक्चर) का साफ इशारा हो सकता है। नाक हमारे चेहरे का बहुत नाजुक हिस्सा है। अगर इसका सही टाइम पर इलाज न कराया जाए, तो आगे चलकर सांस लेने में परेशानी हो सकती है और चेहरे की बनावट भी बिगड़ सकती है। इसलिए इसके लक्षणों को समझना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि नेजल फ्रैक्चर क्या होता है और सके कारण क्या-क्या हैं?