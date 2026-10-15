Banana Benefits In Vrat: पाचन से लेकर इंस्टेंट एनर्जी तक, हेल्थलाइन और वेबएमडी से जानें जानिए केला खाने के फायदे

Banana Benefits In Vrat: नवरात्रि का पावन समय चल रहा है और इस दौरान बहुत से लोग नौ दिनों तक व्रत रखते हैं। व्रत के इन दिनों में खुद को एनर्जेटिक और सेहतमंद रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में समझ नहीं आता कि ऐसा क्या खाएं जिससे पेट भी भरा रहे और कमजोरी भी न महसूस हो। अगर आप भी इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही आसान ऑप्शन मौजूद है केला (Banana)! आपने अक्सर देखा होगा कि व्रत-उपवास के दौरान बड़े-बुजुर्ग सबसे पहले केला खाने की सलाह देते हैं। आखिर व्रत में केला खाना इतना खास क्यों माना जाता है? केले में वो सारे गुण होते हैं जो उपवास के दौरान शरीर की जरूरतों को आसानी से पूरा कर देते हैं। आइए जानते हैं कि नवरात्रि व्रत में केला आपके लिए बेस्ट स्नैक क्यों है और इसके क्या-क्या फायदे हैं।