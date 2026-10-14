Burns and Scalds: जलने या गर्म पानी से झुलसने पर क्या करना चाहिए, NHS से जानें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए

Burns and Scalds: किचन में चाय बनाते-बनाते अचानक गर्म पानी हाथ पर गिर जाना, या खाना बनाते वक्त उबलते तेल के छींटे पड़ जाना, ऐसी घटनाएं हम सबके घरों में कभी न कभी जरूर होती हैं। कई बार जरा सी भी नजर चूकी नहीं कि हाथ या पैर झुलस जाते हैं। जलने (Burns) या गर्म पानी/भाप से झुलसने (Scalds) के बाद के शुरुआती 20-30 मिनट बहुत नाजुक होते हैं। अगर उस वक्त हम सही फर्स्ट ऐड दे दें, तो न सिर्फ फफोले पड़ने से बच सकते हैं, बल्कि त्वचा को किसी बड़े नुकसान और इंफेक्शन से भी बचाया जा सकता है। जलने के तुरंत बाद आप क्या कदम उठाते हैं, वही तय करता है कि घाव कितनी जल्दी भरेगा। तो आइए जानते हैं कि ऐसे में तुरंत क्या करना चाहिए।