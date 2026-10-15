Constipation During Fast: व्रत में कब्ज से बचने के लिए क्या करना चाहिए, हार्वर्ड हेल्थ और NIDDK से जानें

व्रत के दौरान कुट्टू के पकोड़े या साबूदाने की तली हुई टिक्की खाने से कब्ज की समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। इसकी जगह फाइबर से भरपूर प्राकृतिक चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें। सेब, पपीता, अमरूद और नाशपाती जैसे फलों में भरपूर मात्रा में फाइबर और प्राकृतिक पानी होता है। विशेषकर पपीता पेट साफ करने में बेहद मददगार माना जाता है। व्रत में लौकी, खीरा, कद्दू और टमाटर जैसी हल्की और सुपाच्य सब्जियों का सेवन करें। आप इनका सूप या सात्विक सब्जी बनाकर खा सकते हैं। मखाने में भी फाइबर पाया जाता है। समा के चावल पचने में हल्के होते हैं और पेट को राहत पहुंचाते हैं। 2-3 अंजीर और 4-5 मुनक्का रात को पानी में भिगो दें। सुबह इनका सेवन करने और इनका पानी पीने से पेट की पुरानी से पुरानी कब्ज में आराम मिलता है। भीगे हुए बादाम पचने में आसान होते हैं और आंतों को प्राकृतिक चिकनाई प्रदान करते हैं।