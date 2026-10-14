Fasting Sleepiness: व्रत में बार-बार नींद क्यों आती है, साइंसडायरेक्ट और हेल्थलाइन से जानिए इसके कारण व थकान दूर करने के उपाय

Fasting Sleepiness: आपने कभी गौर किया है कि अक्सर लोग व्रत के दौरान शिकायत करते हैं कि उनको बहुत ज्यादा नींद आती है। रात को पूरी नींद लेने के बाद भी उनको दिनभर थकान और सुस्ती बनी रहती है, यहां तक कि लोग दिन में सोने के बाद भी ऐसा ही महसूस करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ऐसा सिर्फ भूखे रहने की वजह से हो रहा है, लेकिन साइंसडायरेक्ट के मुताबिक इसके पीछे कई शारीरिक और मेटाबॉलिक कारण होते हैं। जब हम अचानक भोजन की मात्रा कम करते हैं या खाने की टाइमिंग बदलते हैं, तो हमारा शरीर इस बदलाव के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ा वक्त लेता है। आइए समझते हैं कि व्रत में बार-बार नींद आने की असली वजहें क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है।