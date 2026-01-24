Winter Sleeping: कंबल से निकलने का मन नहीं करता? जानें सर्दियों में ज्यादा नींद आने के वैज्ञानिक कारण

Winter Sleeping: आपने गौर किया होगा कि सर्दियों का मौसम शुरू होते ही हमें बहुत ज्यादा नींद आने लगती है और कुछ काम करने का मन भी नहीं करता। यहां तक कि कंबल से निकलकर एक गिलास पानी लाने में भी हमें मुश्किल होती है। हमें लगता है कि यह बस सर्दी का प्रभाव है लेकिन वास्तव में इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं।



असल में होता यह है कि सर्दी के मौसम में दिन छोटे होने लगते हैं और सूरज की रोशनी कम मिलती है, इससे हमारे शरीर की प्राकृतिक घड़ी यानी सर्काडियन रिदम (circadian rhythm) प्रभावित होती है। इस बदलाव के कारण हमारा सोने और जागने का समय बिल्कुल बदल जाता है। आईए जानते हैं कि सर्दियों में इतनी नींद क्यों आती है, इसके क्या-क्या कारण हैं और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए।