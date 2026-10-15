15 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

Dizziness Cause: व्रत में चक्कर आए तो क्या करें? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें डिजीनेस के कारण और लक्षण

Dizziness: व्रत में चक्कर (Dizziness) क्यों आते हैं? क्लीवलैंड क्लिनिक जानिए फैट, ब्लड शुगर और डिहाइड्रेशन का कनेक्शन, साथ ही तुरंत राहत पाने के उपाय और बचाव के तरीके।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Oct 15, 2026

व्रत के दौरान चक्कर और कमजोरी महसूस करती हुई महिला

व्रत में लंबे समय तक खाली पेट रहने या पानी की कमी से चक्कर आ सकते हैं- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Chatgpt)

Dizziness Hindi: व्रत या उपवास हमारी संस्कृति और सेहत दोनों का एक बड़ा हिस्सा रहे हैं। वजन घटाने के लिए आजकल लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो कई लोग आस्था के कारण व्रत रखते हैं। पर क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि व्रत के दौरान अचानक सिर घूमने लगे, आंखों के आगे अंधेरा छा जाए या शरीर में बिल्कुल ताकत न बचे? हेल्थलाइन के मुताबिक, इसे मेडिकल भाषा में डिजीनेस (Dizziness) कहते हैं। अक्सर हम इसे सिर्फ कमजोरी या पानी की कमी मान लेते हैं, लेकिन इसके पीछे हमारे शरीर की कार्यप्रणाली, ब्लड शुगर और फैट (चर्बी) का बहुत गहरा रिश्ता होता है। आइए जानते हैं कि व्रत में ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है।

व्रत के दौरान सिर क्यों घूमता है?

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, जब हम लंबे समय तक कुछ नहीं खाते, तो शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा (Energy) की जरूरत होती है। जब पेट में ग्लूकोज खत्म हो जाता है, तो शरीर अपनी जमा हुई चर्बी यानी फैट को बर्न करके ऊर्जा बनाने की कोशिश करता है। अगर आपका शरीर इस बदलाव के लिए तैयार नहीं है या अचानक से उसे खाना मिलना बंद हो जाता है, तो खून में शुगर का स्तर तेजी से नीचे गिर जाता है (जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं)। हमारे दिमाग को सुचारू रूप से चलने के लिए लगातार ग्लूकोज चाहिए होता है। जब दिमाग तक पर्याप्त ग्लूकोज और ऑक्सीजन नहीं पहुँचती, तो हमें चक्कर आने लगते हैं।

चक्कर आने के मुख्य कारण

  • ब्लड शुगर का घटना।
  • पानी की कमी (डिहाइड्रेशन)।
  • इलेक्ट्रोलाइट्स असंतुलन।
  • अचानक उठना-बैठना।

शरीर क्या संकेत देता है?

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, चक्कर आने पर शरीर ये संकेत देने लगता है;

  • सिर भारी होना या लगातार घूमना (Lightheadedness)।
  • आंखों के आगे धुंधलापन या कालापन आना।
  • हाथ-पैर ठंडे पड़ना और ठंडा पसीना आना।
  • जी मिचलाना या घबराहट महसूस होना।
  • खड़े रहने में दिक्कत होना या शरीर का संतुलन बिगड़ना।

तुरंत राहत पाने के उपाय

अगर अचानक चक्कर आने लगें, तो घबराएं नहीं, ये उपाय करें;

  • बैठ जाएं या लेट जाएं- जैसे ही सिर घूमे, खड़े रहने की कोशिश बिल्कुल न करें। जमीन पर या बिस्तर पर आराम से बैठ जाएं ताकि दिमाग तक खून का दौरा सही हो सके।
  • नींबू-पानी या ओआरएस लें- अगर आपके व्रत के नियम इसकी इजाजत देते हैं, तो तुरंत एक गिलास पानी में थोड़ा सा नमक, नींबू और चीनी घोलकर पिएं। इससे शरीर को तुरंत ताकत मिलेगी।
  • लंबी सांसें लें- कई बार घबराहट से भी चक्कर बढ़ते हैं। आंखें बंद करके दो-तीन गहरी सांस लें।

इन बातों का रखें ध्यान, ताकि चक्कर न आएं

फिजिशियन डॉ विपुल अग्रवाल का कहना है कि व्रत शुरू करने से पहले ऐसा भोजन करें जिसमें हेल्दी फैट्स, प्रोटीन और अच्छे कार्बोहाइड्रेट हों (जैसे पनीर, मेवे, दही)। इससे शरीर में लंबे समय तक ऊर्जा बनी रहती है और ब्लड शुगर अचानक नहीं गिरता। व्रत के दौरान जब भी पानी पीने की छूट हो, पर्याप्त पानी, नारियल पानी या छाछ लेते रहें। जब व्रत खोलें, तो एकदम से बहुत सारा या तला-भुना खाना खाने से बचें। शुरुआत हल्के तरल पदार्थों या फलों से करें ताकि पेट पर अचानक जोर न पड़े।

Dog Bite And Rabies: कुत्ते के काटने के एक महीने बाद किशोर की रेबीज से मौत, WHO और वेबएमडी से जानें इससे बचने के उपाय

ये भी पढ़ें
representing medical care and anti-rabies vaccination awareness
डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Updated on:

15 Oct 2026 12:44 pm

Published on:

15 Oct 2026 12:44 pm

Hindi News / Health / Dizziness Cause: व्रत में चक्कर आए तो क्या करें? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें डिजीनेस के कारण और लक्षण

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Pope Leo lung Cancer: कैथोलिक चर्च के प्रमुख XIV पोप लियो को शुरुआती लंग कैंसर, मेयो क्लिनिक से जानें एडेनोकार्सिनोमा के लक्षण

Pope Leo lung cancer,Lung Adenocarcinoma
स्वास्थ्य

Dog Bite And Rabies: कुत्ते के काटने के एक महीने बाद किशोर की रेबीज से मौत, WHO और वेबएमडी से जानें इससे बचने के उपाय

representing medical care and anti-rabies vaccination awareness
स्वास्थ्य

Banana Benefits In Vrat: पाचन से लेकर इंस्टेंट एनर्जी तक, हेल्थलाइन और वेबएमडी से जानें जानिए केला खाने के फायदे

Fresh yellow bananas highlighting health benefits and nutrition facts
स्वास्थ्य

Constipation During Fast: व्रत में कब्ज से बचने के लिए क्या करना चाहिए, हार्वर्ड हेल्थ और NIDDK से जानें

पानी की कमी और फाइबर न मिलने से व्रत में कब्ज की समस्या बढ़ जाती है।
स्वास्थ्य

Burns and Scalds: जलने या गर्म पानी से झुलसने पर क्या करना चाहिए, NHS से जानें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए

जलने या झुलसने के तुरंत बाद बहते ठंडे पानी के नीचे रखे हाथ
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.