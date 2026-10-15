Pope Leo lung Cancer: कैथोलिक चर्च के प्रमुख XIV पोप लियो को शुरुआती लंग कैंसर, मेयो क्लिनिक से जानें एडेनोकार्सिनोमा के लक्षण

Pope Leo lung Cancer: जब दुनिया के बड़े आध्यात्मिक गुरुओं में से किसी की सेहत पर कोई संकट आता है, तो लोगों की चिंता बढ़ जाना लाजिमी है। कुछ ऐसा ही माहौल इन दिनों वेटिकन में बना हुआ है, कैथोलिक गिरजाघर के पोप और वैटिकन सिटी के प्रमुख XIV पोप लियो (Pope Leo) की लंग कैंसर सर्जरी की खबर सामने आई है। इसका खुलासा खुद पोप लियो ने किया था। उन्होंने अपने एक संबोधन के दौरान बताया था कि हाल ही में उनके कुछ नियमित मेडिकल चेकअप्स और रूटीन परिक्षण किए गए थे। इन्हीं जांचों के दौरान डॉक्टर्स ने उनके फेफड़े (lung) में एक छोटा सा नोड्यूल (nodule या गांठ) देखा। आइए जानते हैं कि पूरी खबर क्या है।