15 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

Pope Leo lung Cancer: कैथोलिक चर्च के प्रमुख XIV पोप लियो को शुरुआती लंग कैंसर, मेयो क्लिनिक से जानें एडेनोकार्सिनोमा के लक्षण

Pope Leo lung Cancer: कैथोलिक गिरजाघर के पोप और वैटिकन सिटी के प्रमुख XIV पोप लियो (Pope Leo) को लेकर वेटिकन ने एक बड़ा स्वास्थ्य अपडेट साझा किया है, जिससे उनके चाहने वाले काफी चिंतित हैं। आइए जानते पूरी खबर और क्लीवलैंड और मेयो क्लिनिक से लंग कैंसर से जुड़ी जरूरी बात।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Oct 15, 2026

Pope Leo lung cancer,Lung Adenocarcinoma

पोप लियो को शुरुआती स्टेज का लंग कैंसर, वेटिकन ने साझा किया बड़ा हेल्थ अपडेट। जानें सर्जरी की पूरी रिपोर्ट और मेयो क्लिनिक के अनुसार लंग कैंसर के लक्षण व इलाज- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- @instapontifex)

Pope Leo lung Cancer: जब दुनिया के बड़े आध्यात्मिक गुरुओं में से किसी की सेहत पर कोई संकट आता है, तो लोगों की चिंता बढ़ जाना लाजिमी है। कुछ ऐसा ही माहौल इन दिनों वेटिकन में बना हुआ है, कैथोलिक गिरजाघर के पोप और वैटिकन सिटी के प्रमुख XIV पोप लियो (Pope Leo) की लंग कैंसर सर्जरी की खबर सामने आई है। इसका खुलासा खुद पोप लियो ने किया था। उन्होंने अपने एक संबोधन के दौरान बताया था कि हाल ही में उनके कुछ नियमित मेडिकल चेकअप्स और रूटीन परिक्षण किए गए थे। इन्हीं जांचों के दौरान डॉक्टर्स ने उनके फेफड़े (lung) में एक छोटा सा नोड्यूल (nodule या गांठ) देखा। आइए जानते हैं कि पूरी खबर क्या है।

ये कब हुआ और पोप लियो इसके बारे में कैसे पता चला?

रॉयटर्स के मुताबिक, 71 वर्षीय पोप लियो को इस शुरुआती गांठ के बारे में अक्टूबर 2026 के दूसरे हफ्ते में पता चला। इसके तुरंत बाद, 13 अक्टूबर 2026 को उन्हें रोम के प्रसिद्ध जेमेली यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल (Gemelli University Hospital) में भर्ती कराया गया। उसी दिन उनके फेफड़े की सर्जरी की गई। वेटिकन और डॉक्टरों के मुताबिक, यह सर्जरी लगभग 90 मिनट तक चली (जबकि पूरी प्रक्रिया में करीब 3 घंटे का समय लगा)। सर्जरी के बाद डॉक्टर्स ने पुष्टि की कि प्रक्रिया पूरी तरह सफल रही और पोप ने अस्पताल में एक शांत व आरामदायक रात बिताई।

लंग कैंसर क्या है? (What is Lung Cancer)

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, लंग कैंसर (Lung Cancer) एक ऐसी बीमारी है जिसमें फेफड़ों की कोशिकाओं में असामान्य रूप से अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है। पोप लियो के मामले में डॉक्टर्स ने सर्जरी के दौरान निकाली गई टिश्यू (ऊतक) की जांच के बाद लंग एडेनोकार्सिनोमा (Lung Adenocarcinoma) की पुष्टि की है। यह Non-small-cell lung cancer का एक बहुत ही आम प्रकार है, जो आमतौर पर फेफड़ों के बाहरी हिस्सों की कोशिकाओं में शुरू होता है।

किसी भी कैंसर के खतरे का स्तर मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी का पता किस स्टेज पर चला है, पोप लियो के मामले में यह नोड्यूल बहुत शुरुआती और प्रारंभिक चरण में ही डिटेक्ट हो गया था, विशेषज्ञों का मानना है कि शुरुआती अवस्था के लंग कैंसर का इलाज सर्जरी के जरिए सफलता पूर्वक किया जा सकता है और इसके ठीक होने की दर (Survival Rate) काफी अधिक होती है। डॉक्टरों ने उनके दाहिने फेफड़े के निचले हिस्से (lower lobe) को वीडियो-असिस्टेड तकनीक के जरिए सफलतापूर्वक निकाल दिया है। यदि कैंसर लिम्फ नोड्स तक नहीं फैला है, तो इस प्रकार की शुरुआती सर्जरी को काफी प्रभावी और इलाज में मददगार माना जाता है।

फेफड़े के एडेनोकार्सिनोमा के लक्षण (Symptoms)

मेयो क्लिनिक के अनुसार, शुरुआती चरणों में इसके लक्षण अक्सर स्पष्ट नहीं होते या सामान्य सर्दी-खांसी जैसे लगते हैं। बीमारी बढ़ने पर ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं;

  • लगातार खांसी होना।
  • खांसी में खून आना।
  • सांस लेने में तकलीफ।
  • छाती में दर्द होना।
  • अकारण वजन घटना और भूख न लगना।
  • थकान और कमजोरी होना।
  • बार-बार लंग इंफेक्शन होना।

Kaddu Benefits: व्रत में कद्दू खाने के 5 फायदे, वेबएमडी और हेल्थलाइन से जानिए खाने का सही तरीका और समय

ये भी पढ़ें
लकड़ी की मेज पर कटा हुआ ताजा कद्दू, कद्दू के टुकड़े और कटोरी में रखे कद्दू के बीज
डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Updated on:

15 Oct 2026 11:18 am

Published on:

15 Oct 2026 11:18 am

Hindi News / Health / Pope Leo lung Cancer: कैथोलिक चर्च के प्रमुख XIV पोप लियो को शुरुआती लंग कैंसर, मेयो क्लिनिक से जानें एडेनोकार्सिनोमा के लक्षण

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Dog Bite And Rabies: कुत्ते के काटने के एक महीने बाद किशोर की रेबीज से मौत, WHO और वेबएमडी से जानें इससे बचने के उपाय

representing medical care and anti-rabies vaccination awareness
स्वास्थ्य

Banana Benefits In Vrat: पाचन से लेकर इंस्टेंट एनर्जी तक, हेल्थलाइन और वेबएमडी से जानें जानिए केला खाने के फायदे

Fresh yellow bananas highlighting health benefits and nutrition facts
स्वास्थ्य

Constipation During Fast: व्रत में कब्ज से बचने के लिए क्या करना चाहिए, हार्वर्ड हेल्थ और NIDDK से जानें

पानी की कमी और फाइबर न मिलने से व्रत में कब्ज की समस्या बढ़ जाती है।
स्वास्थ्य

Burns and Scalds: जलने या गर्म पानी से झुलसने पर क्या करना चाहिए, NHS से जानें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए

जलने या झुलसने के तुरंत बाद बहते ठंडे पानी के नीचे रखे हाथ
स्वास्थ्य

Fasting Sleepiness: व्रत में बार-बार नींद क्यों आती है, साइंसडायरेक्ट और हेल्थलाइन से जानिए इसके कारण व थकान दूर करने के उपाय

व्रत के दौरान सुस्ती और थकान महसूस करती हुई महिला
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.