World Spine Day 2026: लगातार सिटिंग से बढ़ रहा है स्पाइन हेल्थ पर दबाव, हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग से जानें इसको स्वस्थ रखने के 3 नियम

World Spine Day: क्या आपको भी सुबह उठते ही पीठ में जकड़न महसूस होती है या कुर्सी पर घंटों बैठे रहने के बाद झुकने में सुई जैसी टीस उठती है? अमूमन हम में से ज्यादातर लोग इसे थकान मानकर टाल देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कमर का यह दर्द रीढ़ की हड्डी के कमजोर पड़ने की पहली चेतावनी हो सकता है? जब तक बात सहने लायक रहती है, हम दर्द निवारक दवाएं खाकर काम चलाते रहते हैं। जब रीढ़ अस्थिर होती है, तो हमारे निचले हिस्से पर दोगुना दबाव आ जाता है। कमजोर कोर मतलब कमर दर्द को खुला निमंत्रण। वर्ल्ड स्पाइन डे (World Spine Day) हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य मकसद दुनिया भर में लोगों को रीढ़ की हड्डी (Spine) की सेहत और पीठ/कमर दर्द से बचाव के प्रति जागरूक करना है।