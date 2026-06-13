NHS Guidelines: हर सफेद डिस्चार्ज बीमारी नहीं होता! जानिए कब ल्यूकोरिया सामान्य है और कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए

सफेद डिस्चार्ज से जूझ रही महिला को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)
Vaginal Discharge: महिलाओं में सफेद डिस्चार्ज यानी वैजाइनल डिस्चार्ज (Vaginal Discharge) को लेकर कई तरह की गलतफहमियां हैं। अक्सर लोग मान लेते हैं कि हर सफेद पानी आना किसी बीमारी का संकेत है, जबकि मेडिकल विशेषज्ञों का कहना है कि हर सफेद डिस्चार्ज बीमारी नहीं होता। वास्तव में यह महिला प्रजनन तंत्र का एक सामान्य और स्वस्थ हिस्सा है, जो योनि को साफ रखने और संक्रमण से बचाने में मदद करता है।
Cleveland Clinic, NHS UK और Mayo Clinic की रिपोर्ट्स के अनुसार, सामान्य वैजाइनल डिस्चार्ज का रंग साफ, सफेद या हल्का दूधिया हो सकता है। इसकी मात्रा भी उम्र, हार्मोनल बदलाव, ओव्यूलेशन, गर्भावस्था और मासिक धर्म चक्र के अलग-अलग चरणों में बदल सकती है।
तो यह आमतौर पर शरीर की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। ओव्यूलेशन (अंडोत्सर्जन) के दौरान डिस्चार्ज अधिक और थोड़ा चिपचिपा हो सकता है। इसी तरह गर्भावस्था में भी हार्मोनल बदलाव के कारण इसकी मात्रा बढ़ सकती है।
हालांकि हर डिस्चार्ज सामान्य नहीं होता। Mayo Clinic के अनुसार यदि डिस्चार्ज के साथ कुछ असामान्य लक्षण दिखाई दें तो यह संक्रमण या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है। इन लक्षणों पर ध्यान दें:
ऐसे मामलों में बैक्टीरियल वेजिनोसिस, यीस्ट इंफेक्शन या यौन संचारित संक्रमण (STI) जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
भारतीय समाज में ल्यूकोरिया शब्द का इस्तेमाल अक्सर हर तरह के सफेद डिस्चार्ज के लिए किया जाता है। लेकिन डॉक्टरों के अनुसार ल्यूकोरिया केवल तभी चिंता का विषय है जब इसके साथ असामान्य लक्षण मौजूद हों। यदि डिस्चार्ज सिर्फ सफेद है और किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही, तो इसे बीमारी मानने की जरूरत नहीं है। कई महिलाएं केवल सामान्य शारीरिक प्रक्रिया को बीमारी समझकर तनाव में आ जाती हैं।
समय पर जांच से संक्रमण का सही कारण पता लगाया जा सकता है और उचित इलाज शुरू किया जा सकता है।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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