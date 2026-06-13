NHS Guidelines: हर सफेद डिस्चार्ज बीमारी नहीं होता! जानिए कब ल्यूकोरिया सामान्य है और कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए

Vaginal Discharge: महिलाओं में सफेद डिस्चार्ज यानी वैजाइनल डिस्चार्ज (Vaginal Discharge) को लेकर कई तरह की गलतफहमियां हैं। अक्सर लोग मान लेते हैं कि हर सफेद पानी आना किसी बीमारी का संकेत है, जबकि मेडिकल विशेषज्ञों का कहना है कि हर सफेद डिस्चार्ज बीमारी नहीं होता। वास्तव में यह महिला प्रजनन तंत्र का एक सामान्य और स्वस्थ हिस्सा है, जो योनि को साफ रखने और संक्रमण से बचाने में मदद करता है।