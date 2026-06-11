Vaginal Discharge: महिलाओं में होने वाला डिस्चार्ज कब बीमारी का संकेत होता है? NHS ने बताए डिस्चार्ज के रंगों का मतलब

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डिस्चार्ज कोई बीमारी नहीं है। योनि और गर्भाशय ग्रीवा (Cervix) प्राकृतिक रूप से तरल पदार्थ बनाते हैं। यह शरीर का अपना सफाई तंत्र है, जो मृत कोशिकाओं और बैक्टीरिया को बाहर निकालने में मदद करता है। यही कारण है कि स्वस्थ महिलाओं में भी डिस्चार्ज होता है। इसकी मात्रा हर महिला में अलग-अलग हो सकती है। ओव्यूलेशन, गर्भावस्था, यौन उत्तेजना और हार्मोनल बदलावों के दौरान डिस्चार्ज बढ़ना सामान्य माना जाता है।