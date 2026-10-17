Honey Benefits: हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है शहद, हेल्थलाइन और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें इसके 4 बड़े फायदे और किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए

जब शरीर में कोई बड़ी बीमारी न हो और फिर भी कमजोरी महसूस हो, तो इसका सीधा संबंध हमारे मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीडेटिव स्ट्रैस और न्यूट्रिशन से होता है। रिफाइंड चीनी खाने पर ब्लड शुगर अचानक बढ़ता है और फिर तेजी से नीचे गिरता है, जिससे थकान और बढ़ जाती है। लेकिन शहद के मामले में ऐसा नहीं है। शहद में प्राकृतिक रूप से ग्लूकोज और फ्रक्टोज का संतुलन होता है। यह शरीर को तुरंत और लंबे समय तक टिकने वाली ताकत देता है। न्यूट्रिएंट्स जर्नल की रिसर्च के अनुसार, शहद में फ्लेवोनॉयड्स और फेनोलिक एसिड जैसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करके कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। शहद में प्रीबायोटिक गुण होते हैं, जो आंत के अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देते हैं। पाचन दुरुस्त रहेगा, तो भोजन का पोषण सही से पचेगा और सुस्ती अपने आप दूर भागेगी।