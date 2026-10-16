बिना बीमार महसूस किए भी शरीर में थकान और कमजोरी क्यों रहती है? वेबएमडी से जानें Malaise के कारण और कब डॉक्टर को दिखाएं

Malaise Hindi: सुबह सोकर उठने के बाद भी शरीर टूटा-टूटा सा लगता है? न तो बुखार है, न ही जुकाम और न ही कोई साफ बीमारी फिर भी दिनभर शरीर में एक अजीब सी बेचैनी, सुस्ती और कमजोरी छाई रहती है? हम इसे काम का तनाव, नींद की कमी या मौसम का असर मानकर टाल देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना किसी स्पष्ट बीमारी के भी शरीर में लगातार बनी रहने वाली इस सुस्ती और अस्वस्थता की भावना को मेडिकल साइंस में मलेज (Malaise) कहा जाता है? यह कोई अपने आप में बीमारी नहीं है, बल्कि यह इस बात का पहला अलर्ट सिग्नल है कि आपके शरीर के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। मरीज हफ्तों तक इस सुस्ती को नजरअंदाज करते रहते हैं और जब पानी सिर से ऊपर निकल जाता है, तब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं।