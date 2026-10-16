बच्चों के टेढ़े-मेढ़े दांतों को ठीक करने में मदद करता है Palatal Expander, जानें कैसे और कब लगाया जाता है

अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ऑर्थोडॉन्टिस्ट्स (AAO) और की मेडिकल गाइडलाइंस के मुताबिक, पैलेटल एक्सपेंडर बच्चे के तालू (Palate) यानी मुंह के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है और यह ऊपरी दाढ़ों (Molars) से जुड़ा रहता है। इसके काम करने का तरीका बेहद दिलचस्प और वैज्ञानिक है, बच्चों के ऊपरी जबड़े की हड्डी दो हिस्सों में बंटी होती है, जो बीच में एक सुचर (Suture) से जुड़ी होती है। बचपन में यह जोड़ बहुत नरम और लचीला होता है। इस डिवाइस के बीच में एक छोटा सा स्क्रू लगा होता है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार, माता-पिता को रोजाना एक खास चाबी (Key) की मदद से इस स्क्रू को हल्का सा घुमाना होता है। स्क्रू घुमाने से जबड़े के दोनों हिस्सों पर बहुत हल्का और लगातार दबाव पड़ता है, जिससे जबड़ा धीरे-धीरे चौड़ा होने लगता है। जब दोनों हिस्से थोड़े अलग होते हैं, तो वहां कुदरती रूप से नई हड्डी बन जाती है। राहत की बात यह है कि इस प्रक्रिया में बच्चे को तीखा दर्द नहीं होता, केवल शुरुआत के 2-3 दिनों तक हल्का खिंचाव महसूस होता है।