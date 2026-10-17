Late Night Garba Side Effect: देर रात तक जागने और कम नींद का सेहत पर क्या असर पड़ता है, स्लीप फाउंडेशन और NIH से समझें

स्लीप फाउंडेशन के अनुसार, वयस्कों को प्रति रात कम से कम 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। लगातार 6 घंटे से कम नींद लेने से सेहत पर काफी उल्टा असर पड़ना शुरू हो जाता है। कई लोगों की शिकायत होती है कि वे रात को सोते तो हैं, लेकिन ठीक 6 घंटे बाद उनकी नींद अपने आप खुल जाती है और फिर दोबारा नींद नहीं आती। इसके पीछे कोर्टिसोल (स्ट्रेस हॉर्मोन) का असंतुलन या तनाव मुख्य वजह हो सकती है। जब आपका दिमाग किसी बात को लेकर लगातार फिक्रमंद रहता है, तो शरीर गहरी नींद के चक्र (Deep Sleep Cycle) को पूरा किए बिना ही एक्टिव मोड में आ जाता है। हर इंसान के शरीर की जरूरत अलग होती है। अगर आप शारीरिक रूप से बहुत मेहनत करते हैं या किसी बीमारी से उबर रहे हैं, तो 8 से 9 घंटे की नींद बिल्कुल सामान्य है। लेकिन अगर आप पर्याप्त सोने के बाद भी दिनभर थका हुआ महसूस करते हैं, तो यह अंदरूनी कमजोरी या किसी छिपी हुई स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है।