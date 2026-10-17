युवावस्था में थकान और नब्ज कमजोर पड़ना हो सकता है Pulseless Disease का संकेत, मेयो क्लिनिक से जानें सामान्य थकान से कैसे अलग है

Pulseless Disease Cause: सुबह उठने पर हथेलियों में खिंचाव, थोड़ी दूर पैदल चलने पर बांहों की मांसपेशियों में क्रैम्प और रोजमर्रा के काम करते ही शरीर में छाने वाली वह गहरी थकावट, जिसे लोग अक्सर वर्कआउट, कमजोरी या भागदौड़ भरी जिंदगी का नतीजा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं वास्तव में शरीर के भीतर सुलग रहे एक गंभीर खतरे की घंटी हो सकती है। मेयो क्लिनिक के अनुसार, जब कम उम्र के युवाओं में यह थकान और हाथों का दर्द आम नुस्खों या आराम से ठीक न हो, और डॉक्टर आपकी कलाई या बांह में ब्लड प्रेशर चेक करते वक्त नब्ज (Pulse) को बेहद कमजोर या गायब पाएं, तो यह शरीर के सबसे बड़े सिग्नल यानी टकायासु आर्टेराइटिस (Takayasu Arteritis) की ओर इशारा करता है। इसे चिकित्सा जगत में 'पल्सलेस डिजीज' (Pulseless Disease) भी कहा जाता है।