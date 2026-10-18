Mood Swings During Fasting: व्रत में चिड़चिड़ापन क्यों बढ़ता है? साइंस डायरेक्ट से जानें कारण

Mood Swings During Fasting: व्रत रखना हमारी परंपरा और सेहत दोनों का एक अहम हिस्सा माना जाता है। लेकिन अक्सर आपने ध्यान दिया होगा कि इस दौरान थोड़ा सा भी काम करने पर गुस्सा आने लगता है, सब्र जवाब दे जाता है या छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन होने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। यह कोई मन का वहम या आपके अनुशासन की कमी नहीं है, बल्कि इसके पीछे हमारे शरीर का विज्ञान (Biology) काम कर रहा होता है। आइए समझते हैं कि व्रत में चिड़चिड़ापन क्यों बढ़ता है और इसके पीछे क्या कारण जिम्मेदार होते है।