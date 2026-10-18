Holiday Heart Syndrome: अचानक सीने में घबराहट और दिल की तेज धड़कन? क्लीवलैंड क्लिनिक से समझें हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम का खतरा

Holiday Heart Syndrome: पार्टी या उत्सव की रात के बाद अचानक अगली सुबह उठते ही सीने में तेज धड़कन, पंछी के फड़फड़ाने जैसी घबराहट (Palpitations) या दिल का बेतरतीब होकर तेजी से धड़कना। अक्सर लोग इसे थकान, एसिडिटी या सिर्फ हैंगओवर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह आपके दिल की इलेक्ट्रिकल वायरिंग में आया एक अचानक व्यवधान हो सकता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (AHA) के अनुसार, इस स्थिति को हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम (Holiday Heart Syndrome) कहा जाता है। यह स्थिति तब पैदा होती है जब अत्यधिक शराब (Binge drinking), बहुत अधिक सोडियम/नमकीन खाना, नींद की कमी और तनाव एक साथ मिलकर दिल की प्राकृतिक लय को बिगाड़ देते हैं।