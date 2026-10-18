Holiday Heart Syndrome: अचानक सीने में घबराहट और दिल की तेज धड़कन? क्लीवलैंड क्लिनिक से समझें हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम का खतरा

सामान्य थकान में सुस्ती महसूस हो सकती है, लेकिन तेज या अनियमित धड़कन, सांस फूलना और सीने में दबाव हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम के संकेत हो सकते हैं- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Holiday Heart Syndrome: पार्टी या उत्सव की रात के बाद अचानक अगली सुबह उठते ही सीने में तेज धड़कन, पंछी के फड़फड़ाने जैसी घबराहट (Palpitations) या दिल का बेतरतीब होकर तेजी से धड़कना। अक्सर लोग इसे थकान, एसिडिटी या सिर्फ हैंगओवर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह आपके दिल की इलेक्ट्रिकल वायरिंग में आया एक अचानक व्यवधान हो सकता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (AHA) के अनुसार, इस स्थिति को हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम (Holiday Heart Syndrome) कहा जाता है। यह स्थिति तब पैदा होती है जब अत्यधिक शराब (Binge drinking), बहुत अधिक सोडियम/नमकीन खाना, नींद की कमी और तनाव एक साथ मिलकर दिल की प्राकृतिक लय को बिगाड़ देते हैं।
क्लीवलैंड क्लिनिक के विशेषज्ञों के अनुसार, साधारण थकान या हैंगओवर में शरीर में सुस्ती, सिरदर्द या हल्की कमजोरी महसूस होती है जो आराम करने और पानी पीने से ठीक हो जाती है। लेकिन हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम में दिल के अंदर का सिग्नल सिस्टम गड़बड़ा जाता है। हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम के ज्यादातर मामले 24 घंटों के भीतर ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो यह थक्का (Blood clot) बनने और स्ट्रोक (Stroke) जैसी गंभीर स्थिति का कारण बन सकता है। इसलिए जश्न मनाएं, लेकिन अपनी सेहत और दिल की लय का खास ध्यान रखें।
जब आप पार्टी या त्यौहारों के दौरान कम समय में अधिक अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो शरीर में सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम (Sympathetic Surge) एक्टिव हो जाता है, जिससे एड्रेनालाईन हार्मोन अचानक बढ़ जाता है। इसके साथ ही निर्जलीकरण (Dehydration) और सोडियम का असंतुलन दिल के ऊपरी चैंबर को प्रभावित करता है, जिससे दिल एट्रियल फाइब्रिलेशन (Atrial Fibrillation - AFib) की स्थिति में चला जाता है। इसका मतलब है कि दिल सही से पंप करने के बजाय केवल कांपने (Flutter) लगता है।
यदि किसी पार्टी या भारी शराब/सोडियम सेवन के 12 से 36 घंटे बाद आपको नीचे दिए गए लक्षण दिखें, तो तुरंत नजदीकी आपातकालीन विभाग (Emergency Room) जाएं;
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