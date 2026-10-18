18 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

Holiday Heart Syndrome: अचानक सीने में घबराहट और दिल की तेज धड़कन? क्लीवलैंड क्लिनिक से समझें हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम का खतरा

Holiday Heart Syndrome: पार्टी के बाद अचानक सीने में तेज धड़कन या घबराहट? क्लीवलैंड क्लिनिक और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (AHA) से जानिए हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम के लक्षण, कारण और सामान्य थकान से कैसे अलग है ये।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Oct 18, 2026

A person experiencing chest palpitations and rapid heartbeat after party celebration, representing Holiday Heart Syndrome.

सामान्य थकान में सुस्ती महसूस हो सकती है, लेकिन तेज या अनियमित धड़कन, सांस फूलना और सीने में दबाव हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम के संकेत हो सकते हैं- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Holiday Heart Syndrome: पार्टी या उत्सव की रात के बाद अचानक अगली सुबह उठते ही सीने में तेज धड़कन, पंछी के फड़फड़ाने जैसी घबराहट (Palpitations) या दिल का बेतरतीब होकर तेजी से धड़कना। अक्सर लोग इसे थकान, एसिडिटी या सिर्फ हैंगओवर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह आपके दिल की इलेक्ट्रिकल वायरिंग में आया एक अचानक व्यवधान हो सकता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (AHA) के अनुसार, इस स्थिति को हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम (Holiday Heart Syndrome) कहा जाता है। यह स्थिति तब पैदा होती है जब अत्यधिक शराब (Binge drinking), बहुत अधिक सोडियम/नमकीन खाना, नींद की कमी और तनाव एक साथ मिलकर दिल की प्राकृतिक लय को बिगाड़ देते हैं।

सामान्य थकान और हॉलिडे हार्ट में फर्क कैसे पहचानें?

क्लीवलैंड क्लिनिक के विशेषज्ञों के अनुसार, साधारण थकान या हैंगओवर में शरीर में सुस्ती, सिरदर्द या हल्की कमजोरी महसूस होती है जो आराम करने और पानी पीने से ठीक हो जाती है। लेकिन हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम में दिल के अंदर का सिग्नल सिस्टम गड़बड़ा जाता है। हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम के ज्यादातर मामले 24 घंटों के भीतर ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो यह थक्का (Blood clot) बनने और स्ट्रोक (Stroke) जैसी गंभीर स्थिति का कारण बन सकता है। इसलिए जश्न मनाएं, लेकिन अपनी सेहत और दिल की लय का खास ध्यान रखें।

शरीर अंदर से क्या संकेत दे रहा होता है?

जब आप पार्टी या त्यौहारों के दौरान कम समय में अधिक अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो शरीर में सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम (Sympathetic Surge) एक्टिव हो जाता है, जिससे एड्रेनालाईन हार्मोन अचानक बढ़ जाता है। इसके साथ ही निर्जलीकरण (Dehydration) और सोडियम का असंतुलन दिल के ऊपरी चैंबर को प्रभावित करता है, जिससे दिल एट्रियल फाइब्रिलेशन (Atrial Fibrillation - AFib) की स्थिति में चला जाता है। इसका मतलब है कि दिल सही से पंप करने के बजाय केवल कांपने (Flutter) लगता है।

डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए?

यदि किसी पार्टी या भारी शराब/सोडियम सेवन के 12 से 36 घंटे बाद आपको नीचे दिए गए लक्षण दिखें, तो तुरंत नजदीकी आपातकालीन विभाग (Emergency Room) जाएं;

  • सीने में तेज़ दर्द या जकड़न जो कंधों या जबड़े तक फैल रही हो।
  • लगातार 2-3 घंटे से अधिक दिल की धड़कन का बेतरतीब रहना।
  • अचानक चक्कर आना, बहुत ज्यादा पसीना आना या बेहोशी महसूस होना।
  • बिना किसी मेहनत के सांस का बुरी तरह फूलना।

Water Toxicity: गर्मियों में ज्यादा पानी पीने का गणित, जानिए क्या है वॉटर टॉक्सिसिटी और शरीर पर इसका असर

ये भी पढ़ें
Water Toxicity, Hyponatremia, Overhydration,
डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

18 Oct 2026 11:30 am

Hindi News / Health / Holiday Heart Syndrome: अचानक सीने में घबराहट और दिल की तेज धड़कन? क्लीवलैंड क्लिनिक से समझें हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम का खतरा

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Shoulder Pain: कंधे में दर्द को न करें नजरअंदाज, वेबएमडी ने बताया मांसपेशियों में खिंचाव से लेकर ये समस्या हो सकती है वजह

A person holding their shoulder in pain while experiencing sudden chest discomfort and breathlessness, indicating a medical emergency.
स्वास्थ्य

World Menopause Day 2026: पोस्टमेनोपॉजल ब्लीडिंग से लेकर हॉट फ्लैशेस तक, WHO और IMS से समझें इसके बारे में

Menopause के दौरान हॉट फ्लैश से परेशान महिला, माथे पर हाथ रखकर पंखे से गर्मी दूर करती हुई।
स्वास्थ्य

Mood Swings During Fasting: व्रत में चिड़चिड़ापन क्यों बढ़ता है? साइंस डायरेक्ट से जानें कारण

Feeling irritable or frustrated during a fast? Understanding the science behind your body's natural response can help you stay calm, balanced, and energized
स्वास्थ्य

युवावस्था में थकान और नब्ज कमजोर पड़ना हो सकता है Pulseless Disease का संकेत, मेयो क्लिनिक से जानें सामान्य थकान से कैसे अलग है

Doctor checking pulse on a patient's wrist to diagnose Takayasu arteritis symptoms and vascular inflammation
स्वास्थ्य

Late Night Garba Side Effect: देर रात तक जागने और कम नींद का सेहत पर क्या असर पड़ता है, स्लीप फाउंडेशन और NIH से समझें

रात में देर तक जागने और नींद की कमी से सेहत पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों को दर्शाती तस्वीर
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.