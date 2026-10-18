Shoulder Pain: कंधे में दर्द को न करें नजरअंदाज, वेबएमडी ने बताया मांसपेशियों में खिंचाव से लेकर ये समस्या हो सकती है वजह

Shoulder Pain: कंधे में चुभन या भारीपन महसूस होते ही अक्सर लोग इसे रात में गलत सोने, जिम में ज्यादा वजन उठाने या भारी सामान उठाने का खिंचाव मानकर बाम लगाकर छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाएं या दाएं कंधे में अचानक उठा यह दर्द सिर्फ मांसपेशी की ऐंठन नहीं, बल्कि हार्ट अटैक या नसों में गंभीर दबाव का संकेत भी हो सकता है? क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, मांसपेशी का खिंचाव या मोच आम तौर पर कंधे को घुमाने, हाथ उठाने या हिलाने-डुलने पर बढ़ती है और आराम करने या बर्फ/गर्म सेक से धीरे-धीरे कम होने लगती है। लेकिन अगर कंधे का दर्द बिना किसी चोट के अचानक शुरू हो, आराम करने पर भी न घटे, और कंधे के साथ-साथ छाती में भारीपन, जबड़े या गर्दन की तरफ फैले, तो यह मांसपेशी नहीं बल्कि दिल या अंदरूनी नसों का सिग्नल है। शरीर आपको बता रहा होता है कि दिल तक ऑक्सीजन या रक्त का प्रवाह बाधित हो रहा है।