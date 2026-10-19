World Pediatric Bone and Joint Day: बच्चों के जोड़ों और हड्डियों का दर्द, जॉन हॉपकिंस मेडिसिन से जानिए कब हो सकता है इन्फेक्शन

World Pediatric Bone and Joint Day: सुबह-सुबह बच्चा उठकर जमीन पर पैर रखने से मना कर दे, पैर में हल्का सा हाथ लगाने पर भी दर्द से चीख पड़े, या फिर अचानक लंगड़ाकर चलने लगे। ऐसे वक्त में हम लोग सोचते हैं कि खेलते-कूदते वक्त कोई मोच आ गई होगी या बच्चा बस नखरे कर रहा है। लेकिन क्लिनिकल ट्राइएज की नजर से देखें, तो बच्चों में यह लक्षण किसी मामूली चोट का नहीं, बल्कि हड्डियों या जोड़ों में छिपे किसी गंभीर इन्फेक्शन (जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस या सेप्टिक आर्थराइटिस) का शुरुआती संकेत हो सकता है। नेशनल डे कैलेंडर के अनुसार, हर साल 19 अक्टूबर को वर्ल्ड पीडियाट्रिक बोन एंड जॉइंट डे (World Pediatric Bone and Joint Day) के रूप में मनाया जाता है। आइए आज इस पर जानते हैं कि, माता-पिता के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि बच्चों की हड्डियों और जोड़ों से जुड़े इन इशारों को कब और कैसे पहचाना जाए।