Navratri Stress Relief: नवरात्रि में व्रत के दौरान घबराहट और तनाव, वेबएमडी से जानिए कारण और बचने के उपाय

Navratri Stress Relief: नवरात्रि के पवित्र दिनों में हम देवी दुर्गा की पूजा-अर्चना करते हैं और कई लोग नौ दिनों का उपवास रखते हैं। व्रत रखने से शरीर की सफाई होती है और मन को शांति मिलती है, लेकिन कई बार व्रत के दौरान अचानक घबराहट (Anxiety), चिड़चिड़ापन, सिरदर्द या बेचैनी महसूस होने लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। यह बेहद सामान्य बात है। आइए समझते हैं कि व्रत में ऐसा क्यों होता है और इससे बचने या इसको कम करने के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं।