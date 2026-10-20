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World Osteoporosis Day 2026: मेनोपॉज के बाद महिलाओं में ज्यादा दिखता है इसका असर, मेयो क्लिनिक से जानें ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण

World Osteoporosis Day 2026: क्या 30 की उम्र के बाद आपकी हड्डियां खोखली हो रही हैं? जानें इस विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस पर मेयो क्लिनिक और क्लीवलैंड क्लिनिक से ऑस्टियोपोरोसिस के साइलेंट लक्षण, कारण और हड्डियों को मजबूत रखने के 5 उपाय।
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भारत

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Nidhi Yadav

Oct 20, 2026

World Osteoporosis Day

30 की उम्र के बाद हड्डियों की सघनता (Bone Density) घटने लगती है। सही समय पर DEXA स्कैन और पौष्टिक आहार से हड्डियों के खोखलेपन की समस्या से बचा जा सकता है।- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

World Osteoporosis Day 2026: क्या कभी आपने सोचा है कि हल्की सी ठोकर लगने पर या अचानक झुकते ही रीढ़ या कलाई में तेज दर्द क्यों होने लगता है? अक्सर हम इसे दिनभर की थकान या बढ़ती उम्र का सामान्य लक्षण मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस की भाषा में यह किसी बड़ी और गंभीर अंदरूनी बीमारी की शुरुआत हो सकती है। हर साल 20 अक्टूबर को दुनियाभर में 'विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस' (World Osteoporosis Day) मनाया जाता है। इस वर्ष (2026) का आधिकारिक थीम संदेश है Build, Protect, Strengthen Your Bones for Life (जीवनभर के लिए अपनी हड्डियों का निर्माण, सुरक्षा और मजबूती करें)।

ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और यह क्यों होता है?

मेयो क्लिनिक के अनुसार, हमारी हड्डियां कोई मृत ढांचा नहीं हैं, वे एक जीवित और गतिशील ऊतक (Living Tissue) हैं, जिनमें लगातार पुरानी कोशिकाओं का टूटना (Bone Resorption) और नई कोशिकाओं का निर्माण (Bone Formation) चलता रहता है। 20 से 30 वर्ष की आयु तक हमारा शरीर जितनी तेजी से पुरानी हड्डियों को नष्ट करता है, उससे अधिक तेजी से नई बोन टिश्यूज का निर्माण करता है। 30-35 की उम्र के बाद यह प्राकृतिक चक्र धीमा पड़ जाता है। शरीर नई हड्डियां कम बनाता है और पुरानी हड्डियों का क्षरण तेजी से होने लगता है। जब बोन डेंसिटी (घनत्व) इतनी कम हो जाती है कि हड्डियों के अंदर का बारीक जालीदार ढांचा बड़े-बड़े छेदों में तब्दील हो जाता है, तो साधारण छींकने, झुकने या हल्के से फिसलने पर भी फ्रैक्चर (अस्थि भंग) का खतरा बन जाता है। इसी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं।

ऑस्टियोपोरोसिस के 5 प्रमुख लक्षण कौनसे हैं?

क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, शुरुआती दौर में ऑस्टियोपोरोसिस के कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। इसलिए इसे 'साइलेंट एपिडेमिक' कहा जाता है। हालांकि, जब बीमारी बढ़ने लगती है, तो शरीर ये संकेत देने लगता है;

  • अचानक कमर या पीठ में तेज दर्द।
  • उम्र बढ़ने के साथ अगर आपकी लंबाई 1 से 2 इंच कम होना।
  • झुका हुआ शरीर या कूबड़ (Stooped Posture) और पीठ का ऊपरी हिस्सा बाहर निकल आना।
  • मामूली झटके में हड्डी टूटना।
  • दांतों का ढीला होना और मसूड़ों का सिकुड़ना।

हड्डियों को मजबूत बनाने के 5 कारगर उपाय क्या हैं?

  • कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर आहार लें।
  • सुबह 15-20 मिनट की गुनगुनी धूप जरूर लें।
  • सीढ़ियां चढ़ना, हल्का वजन उठाना (Weight Training), स्क्वैट्स और योग करें।
  • सिगरेट और अत्यधिक शराब से दूरी बनाएं।
  • उम्र 45 से अधिक है या मेनोपॉज हो चुका है, तो डॉक्टर की सलाह से साल में एक बार DEXA Scan जरूर करवाएं।

ऑस्टियोपोरोसिस उम्र बढ़ने की कोई ऐसी लाचारी नहीं है जिसे बदला न जा सके। यह एक ऐसी स्थिति है जिसकी समय रहते पहचान और सही रोकथाम संभव है। आज ही से अपनी जीवनशैली में थोड़ा सा बदलाव जैसे संतुलित खान-पान, नियमित शारीरिक व्यायाम और पर्याप्त धूप का सेवन आपको बुढ़ापे में भी आत्मनिर्भर और एक्टिव बनाए रख सकता है। याद रखिए, मजबूत हड्डियां ही आपकी सेहतमंद जिंदगी की असली नींव हैं।

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डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

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Updated on:

20 Oct 2026 08:15 am

Published on:

20 Oct 2026 08:15 am

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