World Osteoporosis Day 2026: मेनोपॉज के बाद महिलाओं में ज्यादा दिखता है इसका असर, मेयो क्लिनिक से जानें ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण

30 की उम्र के बाद हड्डियों की सघनता (Bone Density) घटने लगती है। सही समय पर DEXA स्कैन और पौष्टिक आहार से हड्डियों के खोखलेपन की समस्या से बचा जा सकता है।- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
World Osteoporosis Day 2026: क्या कभी आपने सोचा है कि हल्की सी ठोकर लगने पर या अचानक झुकते ही रीढ़ या कलाई में तेज दर्द क्यों होने लगता है? अक्सर हम इसे दिनभर की थकान या बढ़ती उम्र का सामान्य लक्षण मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस की भाषा में यह किसी बड़ी और गंभीर अंदरूनी बीमारी की शुरुआत हो सकती है। हर साल 20 अक्टूबर को दुनियाभर में 'विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस' (World Osteoporosis Day) मनाया जाता है। इस वर्ष (2026) का आधिकारिक थीम संदेश है Build, Protect, Strengthen Your Bones for Life (जीवनभर के लिए अपनी हड्डियों का निर्माण, सुरक्षा और मजबूती करें)।
मेयो क्लिनिक के अनुसार, हमारी हड्डियां कोई मृत ढांचा नहीं हैं, वे एक जीवित और गतिशील ऊतक (Living Tissue) हैं, जिनमें लगातार पुरानी कोशिकाओं का टूटना (Bone Resorption) और नई कोशिकाओं का निर्माण (Bone Formation) चलता रहता है। 20 से 30 वर्ष की आयु तक हमारा शरीर जितनी तेजी से पुरानी हड्डियों को नष्ट करता है, उससे अधिक तेजी से नई बोन टिश्यूज का निर्माण करता है। 30-35 की उम्र के बाद यह प्राकृतिक चक्र धीमा पड़ जाता है। शरीर नई हड्डियां कम बनाता है और पुरानी हड्डियों का क्षरण तेजी से होने लगता है। जब बोन डेंसिटी (घनत्व) इतनी कम हो जाती है कि हड्डियों के अंदर का बारीक जालीदार ढांचा बड़े-बड़े छेदों में तब्दील हो जाता है, तो साधारण छींकने, झुकने या हल्के से फिसलने पर भी फ्रैक्चर (अस्थि भंग) का खतरा बन जाता है। इसी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं।
क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, शुरुआती दौर में ऑस्टियोपोरोसिस के कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। इसलिए इसे 'साइलेंट एपिडेमिक' कहा जाता है। हालांकि, जब बीमारी बढ़ने लगती है, तो शरीर ये संकेत देने लगता है;
ऑस्टियोपोरोसिस उम्र बढ़ने की कोई ऐसी लाचारी नहीं है जिसे बदला न जा सके। यह एक ऐसी स्थिति है जिसकी समय रहते पहचान और सही रोकथाम संभव है। आज ही से अपनी जीवनशैली में थोड़ा सा बदलाव जैसे संतुलित खान-पान, नियमित शारीरिक व्यायाम और पर्याप्त धूप का सेवन आपको बुढ़ापे में भी आत्मनिर्भर और एक्टिव बनाए रख सकता है। याद रखिए, मजबूत हड्डियां ही आपकी सेहतमंद जिंदगी की असली नींव हैं।
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