World Osteoporosis Day 2026: मेनोपॉज के बाद महिलाओं में ज्यादा दिखता है इसका असर, मेयो क्लिनिक से जानें ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण

मेयो क्लिनिक के अनुसार, हमारी हड्डियां कोई मृत ढांचा नहीं हैं, वे एक जीवित और गतिशील ऊतक (Living Tissue) हैं, जिनमें लगातार पुरानी कोशिकाओं का टूटना (Bone Resorption) और नई कोशिकाओं का निर्माण (Bone Formation) चलता रहता है। 20 से 30 वर्ष की आयु तक हमारा शरीर जितनी तेजी से पुरानी हड्डियों को नष्ट करता है, उससे अधिक तेजी से नई बोन टिश्यूज का निर्माण करता है। 30-35 की उम्र के बाद यह प्राकृतिक चक्र धीमा पड़ जाता है। शरीर नई हड्डियां कम बनाता है और पुरानी हड्डियों का क्षरण तेजी से होने लगता है। जब बोन डेंसिटी (घनत्व) इतनी कम हो जाती है कि हड्डियों के अंदर का बारीक जालीदार ढांचा बड़े-बड़े छेदों में तब्दील हो जाता है, तो साधारण छींकने, झुकने या हल्के से फिसलने पर भी फ्रैक्चर (अस्थि भंग) का खतरा बन जाता है। इसी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं।