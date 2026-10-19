Acidity During Fasting: व्रत में सीने में जलन और खट्टी डकारें? पबमेड से जानिए खाली पेट क्यों बनती है एसिडिटी और कैसे बचें

Acidity During Fasting: नवरात्रि हो, एकादशी या फिर सावन का सोमवार भगवान की भक्ति में व्रत रखना भारतीय परंपरा का अटूट हिस्सा है। पर क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि व्रत के दिन दोपहर ढलते-ढलते गले में कड़वा पानी आने लगता है? सिर भारी हो जाता है और सीने में ऐसी जलन होती है जैसे अंदर आग जल रही हो? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। दरअसल, हममें से ज्यादातर लोग व्रत रखते समय भक्ति भाव तो पूरा रखते हैं, लेकिन पेट की गणित गड़बड़ा देते हैं। घंटों खाली पेट रहने के बाद एकाएक तला-भुना या कुट्टू की पकौड़ियां खा लेना, या फिर दिन भर बार-बार चाय की चुस्कियां लेना यही वो गलतियां हैं जो व्रत के पुण्य के साथ-साथ एसिडिटी का उपहार भी दे देती हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा किस कारण से होता है और इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए।