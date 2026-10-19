Overeating After Fasting: व्रत खोलने के बाद ज्यादा खाने से कैसे बचा जा सकता है, फिजिशियन और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन से समझिए

व्रत खोलने के तुरंत बाद अचानक भारी या ज्यादा खाना खाने से पेट में गैस, मरोड़ और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Overeating After Fasting: व्रत खत्म होते ही अक्सर सामने रखी मनपसंद चीज़ों को देखकर खुद पर काबू रखना मुश्किल हो जाता है। खाली पेट होने की वजह से हम बिना सोचे-समझे बहुत खाना खा लेते हैं। लेकिन अचानक पेट में इतना सारा खाना जाने से गैस, पेट फूलना, खट्टी डकारें और भारीपन महसूस होने लगता है। अगर आपके साथ भी उपवास खोलने के बाद हर बार ऐसा ही होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ छोटी-छोटी आदतों को बदलकर आप इस परेशानी से आसानी से बच सकते हैं। खाली पेट में एक साथ बहुत सारा भोजन पहुंचने से पेट फूलने लगता है, ऐंठन होती है और अचानक सुस्ती छा जाती है। इसे पाचन संबंधी ओवरलोड कहा जा सकता है, जिसे थोड़ा सतर्क रहकर आसानी से रोका जा सकता है।
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, जब पेट कई घंटों तक खाली रहता है, तो उसमें पाचक एसिड और एंजाइम काफी कम मात्रा में बनते हैं। जैसे ही आप व्रत खोलते ही भारी, तैलीय या ज्यादा मीठा खाना खाते हैं, शरीर को इसे पचाने के लिए अचानक बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और मिठाई अचानक खून में ग्लूकोज बढ़ा देती हैं, जिससे शरीर तेजी से इंसुलिन छोड़ता है। इसके बाद अचानक शुगर लेवल गिरता है, जिससे थकान और भारीपन महसूस होता है। पेट की मांसपेशियां अचानक फैलाव महसूस करती हैं, जिससे गैस, खट्टी डकारें और पेट में खिंचाव होने लगता है।
फिजिशियन डॉक्टर विपुल अग्रवाल (MBBS, MD, FAGE, CPCDM, RSSDI) के अनुसार, व्रत खोलने के तुरंत बाद यदि शरीर में ये लक्षण दिखें, तो समझ जाएं कि पाचन तंत्र पर दबाव पड़ चुका है;
यदि उपवास खोलने के बाद किसी को गंभीर उल्टी, सांस लेने में तकलीफ, या पेट में असहनीय दर्द महसूस हो, तो इसे साधारण गैस न समझें। यह रीफीडिंग सिंड्रोम या इलेक्ट्रोलाइट के अचानक बिगड़ने का लक्षण हो सकता है और इसके लिए डॉक्टरी परामर्श आवश्यक है।
व्रत रखना शरीर को डिटॉक्स करने और पाचन तंत्र को आराम देने का एक बेहतरीन तरीका है। लेकिन व्रत खोलते समय की गई एक छोटी सी लापरवाही आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। खाली पेट अचानक बहुत सारा खाना डालना शरीर पर एक झटके की तरह काम करता है, जिससे सेहत बनने के बजाय बिगड़ने लगती है।
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