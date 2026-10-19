Overeating After Fasting: व्रत खोलने के बाद ज्यादा खाने से कैसे बचा जा सकता है, फिजिशियन और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन से समझिए

Overeating After Fasting: व्रत खत्म होते ही अक्सर सामने रखी मनपसंद चीज़ों को देखकर खुद पर काबू रखना मुश्किल हो जाता है। खाली पेट होने की वजह से हम बिना सोचे-समझे बहुत खाना खा लेते हैं। लेकिन अचानक पेट में इतना सारा खाना जाने से गैस, पेट फूलना, खट्टी डकारें और भारीपन महसूस होने लगता है। अगर आपके साथ भी उपवास खोलने के बाद हर बार ऐसा ही होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ छोटी-छोटी आदतों को बदलकर आप इस परेशानी से आसानी से बच सकते हैं। खाली पेट में एक साथ बहुत सारा भोजन पहुंचने से पेट फूलने लगता है, ऐंठन होती है और अचानक सुस्ती छा जाती है। इसे पाचन संबंधी ओवरलोड कहा जा सकता है, जिसे थोड़ा सतर्क रहकर आसानी से रोका जा सकता है।