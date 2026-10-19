19 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

Overeating After Fasting: व्रत खोलने के बाद ज्यादा खाने से कैसे बचा जा सकता है, फिजिशियन और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन से समझिए

Overeating After Fasting: व्रत खोलने के बाद ज्यादा खाने की आदत से पेट दर्द, गैस और भारीपन होता है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन और फिजिशियन से जानिए उपवास तोड़ने के सही तरीके, शुरूआती संकेत और ओवरईटिंग से बचने के उपाय।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Oct 19, 2026

A person feeling bloated and holding their stomach after overeating food to break a fast

व्रत खोलने के तुरंत बाद अचानक भारी या ज्यादा खाना खाने से पेट में गैस, मरोड़ और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Overeating After Fasting: व्रत खत्म होते ही अक्सर सामने रखी मनपसंद चीज़ों को देखकर खुद पर काबू रखना मुश्किल हो जाता है। खाली पेट होने की वजह से हम बिना सोचे-समझे बहुत खाना खा लेते हैं। लेकिन अचानक पेट में इतना सारा खाना जाने से गैस, पेट फूलना, खट्टी डकारें और भारीपन महसूस होने लगता है। अगर आपके साथ भी उपवास खोलने के बाद हर बार ऐसा ही होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ छोटी-छोटी आदतों को बदलकर आप इस परेशानी से आसानी से बच सकते हैं। खाली पेट में एक साथ बहुत सारा भोजन पहुंचने से पेट फूलने लगता है, ऐंठन होती है और अचानक सुस्ती छा जाती है। इसे पाचन संबंधी ओवरलोड कहा जा सकता है, जिसे थोड़ा सतर्क रहकर आसानी से रोका जा सकता है।

व्रत के तुरंत बाद ज्यादा खाने से शरीर में क्या बदलाव होते हैं?

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, जब पेट कई घंटों तक खाली रहता है, तो उसमें पाचक एसिड और एंजाइम काफी कम मात्रा में बनते हैं। जैसे ही आप व्रत खोलते ही भारी, तैलीय या ज्यादा मीठा खाना खाते हैं, शरीर को इसे पचाने के लिए अचानक बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और मिठाई अचानक खून में ग्लूकोज बढ़ा देती हैं, जिससे शरीर तेजी से इंसुलिन छोड़ता है। इसके बाद अचानक शुगर लेवल गिरता है, जिससे थकान और भारीपन महसूस होता है। पेट की मांसपेशियां अचानक फैलाव महसूस करती हैं, जिससे गैस, खट्टी डकारें और पेट में खिंचाव होने लगता है।

शरीर के इन शुरुआती संकेतों को न करें नजरअंदाज

फिजिशियन डॉक्टर विपुल अग्रवाल (MBBS, MD, FAGE, CPCDM, RSSDI) के अनुसार, व्रत खोलने के तुरंत बाद यदि शरीर में ये लक्षण दिखें, तो समझ जाएं कि पाचन तंत्र पर दबाव पड़ चुका है;

  • खाना खाते ही पेट का गुब्बारे की तरह फूल जाना और छूने पर सख्त लगना।
  • पेट का एसिड भोजन नली की तरफ वापस भागने लगता है।
  • खाना खाते ही आंखें भारी होना और सिर घूमने जैसा महसूस होना।
  • आंतों में अचानक हलचल तेज होने से मरोड़ उठना।

यदि उपवास खोलने के बाद किसी को गंभीर उल्टी, सांस लेने में तकलीफ, या पेट में असहनीय दर्द महसूस हो, तो इसे साधारण गैस न समझें। यह रीफीडिंग सिंड्रोम या इलेक्ट्रोलाइट के अचानक बिगड़ने का लक्षण हो सकता है और इसके लिए डॉक्टरी परामर्श आवश्यक है।

व्रत के बाद ओवरईटिंग से बचने के लिए क्या करें?

  • शुरुआत हमेशा हल्की और तरल चीजों से करें।
  • एक बार खाने के बाद कम से कम 20 मिनट का अंतर रखें।
  • भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाएं।
  • प्रोटीन और फाइबर की मात्रा थोड़ी बढ़ाएं।
  • खाते समय स्क्रीन से दूरी बनाएं।

व्रत रखना शरीर को डिटॉक्स करने और पाचन तंत्र को आराम देने का एक बेहतरीन तरीका है। लेकिन व्रत खोलते समय की गई एक छोटी सी लापरवाही आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। खाली पेट अचानक बहुत सारा खाना डालना शरीर पर एक झटके की तरह काम करता है, जिससे सेहत बनने के बजाय बिगड़ने लगती है।

Period: पीरियड्स के दौरान पेट और कमर में दर्द क्यों होता है? जानें दर्द से राहत पाने के आसान उपाय

ये भी पढ़ें
Period Pain Causes, Period Pain Home Remedies
डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Updated on:

19 Oct 2026 12:53 pm

Published on:

19 Oct 2026 12:52 pm

Hindi News / Health / Overeating After Fasting: व्रत खोलने के बाद ज्यादा खाने से कैसे बचा जा सकता है, फिजिशियन और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन से समझिए

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

चोट लगने के बाद नाक का आकार बदल गया? हो सकता है Saddle Nose, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें इसके लक्षण

nose injury to prevent septal hematoma and saddle nose deformity
स्वास्थ्य

Long Fasting Effects: लंबे समय तक व्रत रखने से शरीर पर क्या असर पड़ता है, हेल्थलाइन से समझें

Navratri fasting health benefits and body changes during long fasts
स्वास्थ्य

World Pediatric Bone and Joint Day: बच्चों के जोड़ों और हड्डियों का दर्द, जॉन हॉपकिंस मेडिसिन से जानिए कब हो सकता है इन्फेक्शन

highlighting picture for world pediatric bone and joint infections day
स्वास्थ्य

Navratri Stress Relief: नवरात्रि में व्रत के दौरान घबराहट और तनाव, वेबएमडी से जानिए कारण और बचने के उपाय

A person meditating peacefully during Navratri fasting to reduce anxiety and stress.
स्वास्थ्य

Jaggery Benefits: क्या व्रत में गुड़ खाना फायदेमंद होता है, हेल्थलाइन से जानिए इससे जुड़े वैज्ञानिक तथ्य

A piece of unrefined brown jaggery block with sugar cane in a bowl for Navratri fasting diet health benefits
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.