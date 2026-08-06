Stomach Ulcer: पेट में बार-बार जलन और दर्द को न करें नजरअंदाज, एनएचएस ने बताया पेट का अल्सर हो सकता है वजह

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, पेट का अल्सर का मतलब है पेट के अंदर छाला या घाव हो जाना। जब यह छाला होता है, तो पेट में किसी एक खास जगह पर जलन या कुछ चुभने/कुतरने जैसा तेज दर्द महसूस होता है। हालांकि, कई बार अल्सर होने के बावजूद इसके कोई खास लक्षण बाहर से नजर नहीं आते। पेट का अल्सर बहुत आम बीमारी है और दवाओं से आसानी से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर इसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाए, तो यह खतरनाक हो सकता है, कुछ छालों से लगातार थोड़ा-थोड़ा खून बहता रहता है, जिससे शरीर में खून की भारी कमी (एनीमिया) हो सकती है। अगर छाला बढ़ता ही रहे, तो यह पेट की अंदरूनी दीवार को गलाकर उसमें छेद तक कर सकता है, जो एक इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है।