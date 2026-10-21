World Iodine Deficiency Day: गले में सूजन, वजन बढ़ना और थकान, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए शरीर में आयोडीन की कमी के लक्षण

Global Iodine Deficiency Disorders Prevention Day: सुबह उठते ही शरीर में भारीपन महसूस होना, बिना कुछ खाए-पिए वजन लगातार बढ़ता जाना या फिर गले के पास हल्की सी सूजन दिखना ये ऐसी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर भागदौड़ भरी जिंदगी की थकान मानकर टाल देते हैं। लेकिन जरा रुकिए! क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर की थायराइड ग्रंथि अंदर ही अंदर किसी बड़ी परेशानी से जूझ रही हो? हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई तरह के विटामिंस और मिनरल्स चाहिए होते हैं, और उनमें से एक बेहद जरूरी खनिज है आयोडीन। भारत सरकार के स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार, 21 अक्टूबर को वैश्विक आयोडीन कमी विकार (आईडीडी) रोकथाम दिवस (Global Iodine Deficiency Disorders Prevention Day) मनाया जाता है,आइए आज इस मौके पर जानते हैं कि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी क्यों होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है?