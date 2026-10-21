कमर दर्द के पीछे Slipped Disc ही नहीं, हो सकती हैं ये 7 वजहें, Mayo Clinic से जानें

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, स्लिप डिस्क की समस्या तब होती है, जब रीढ़ की हड्डियों के बीच मौजूद डिस्क का अंदरूनी नरम हिस्सा उसकी बाहरी परत से बाहर की तरफ निकलने लगता है। ये डिस्क हड्डियों के बीच कुशन की तरह काम करती हैं और शरीर को झुकने व घूमने में मदद करती हैं। उम्र बढ़ने, चोट लगने या बार-बार गलत तरीके से झुकने और भारी सामान उठाने से डिस्क में परेशानी हो सकती है। स्लिप डिस्क होने पर कमर या गर्दन में दर्द, हाथ-पैरों में झनझनाहट, सुन्नपन और मांसपेशियों में कमजोरी महसूस हो सकती है।