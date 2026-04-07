टीबी ठीक होने के बाद भी खतरा खत्म नहीं! आंखों पर हो सकता है असर, जानिए क्या है Eye TB

ये निष्कर्ष एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, कोल आई इंस्टीट्यूट (क्लीवलैंड) और एबीओ आई इंस्टीट्यूट (नागपुर) की टीमों द्वारा किए गए शोध से सामने आए हैं। अध्ययन में पता चला कि टीबी का बैक्टीरिया या उससे जुड़ा इम्यून रिएक्शन आंखों को प्रभावित करता है, तो उसे Ocular TB कहते हैं। कई बार आंख में सीधे बैक्टीरिया नहीं होते, बल्कि शरीर की इम्यून प्रतिक्रिया ही सूजन पैदा करती है। इसका एक आम रूप है uveitis, जिसमें आंख के अंदर की लेयर में सूजन हो जाती है। अगर समय पर इलाज न हो, तो नजर कमजोर हो सकती है या स्थायी नुकसान भी हो सकता है।