World TB Day 2026 : खांसी को न लें हल्का! टीबी के 5 छिपे लक्षण और बचाव

World TB Day 2026: टीबी (Tuberculosis) एक ऐसी बीमारी है जो कई सालों से लोगों को अपना शिकार बना रही है, लेकिन आज भी इसके बारे में सही जानकारी की कमी होने की वजह से हर साल लाखों लोग इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। इसीलिए, इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि दुनिया को इस बीमारी से पूरी तरह मुक्त करना है। जब तक हर इंसान टीबी के लक्षणों और इसके इलाज को लेकर सजग नहीं होगा, तब तक इसे जड़ से खत्म करना मुश्किल है। आज के इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि टीबी क्यों फैलता है, यह दिवस क्यों मनाया जाता है और इस साल की थीम क्या है। आइए जानते हैं।