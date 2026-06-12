Social Viral: लंदन के मिलेनियम ब्रिज पर हाथों में जूते लेकर क्यों चलने लगे लोग? अक्षय कुमार से है क्या कनेक्शन?

Viral Social Media Namastey London Movie Trend: अभिनेता अक्षय कुमार पिछले दिनों जहां भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ आए गाने की वजह से चर्चा में थे, वहीं अब 'वेलकम टू द जंगल' (Welcome To The Jungle) का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से दोबारा ट्रेंड में आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक्टर साल 2007 में रिलीज हुई रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'नमस्ते लंदन' (Namastey London) के एक आइकॉनिक सीन के लोगों द्वारा रिक्रिएट किए जाने की वजह से छाए हुए हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।