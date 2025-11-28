CM भजनलाल शर्मा से मिले एक्टर अक्षय कुमार, राजस्थान की मेहमाननवाजी का सुनाया ये किस्सा

अक्षय कुमार ने इस मौके पर राजस्थान की मेहमाननवाजी की तारीफ करते हुए कहा कि 'मैं पहली बार राजस्थान नहीं आया हूं, मैंने अपने करियर में करीब 10 फिल्मों की शूटिंग राजस्थान में की है। मैं मुख्यमंत्री से एक छोटी सी कहानी साझा कर रहा था। एक बार मैं चौमू पैलेस में फिल्म की शूटिंग कर रहा था। सुबह के 4:30 बजे थे और मैं रोज की तरह एक्सरसाइज कर रहा था। उस समय काफी ठंड थी। वहां के चौकीदार ने मुझे देखा और उसने अपना कंबल निकालकर कहा, 'ये रखो आप हमारे मेहमान हो।' राजस्थान की मेहमाननवाजी सच में अद्वितीय है। अगर कोई मेहमाननवाजी सीखना चाहता है, तो उसे राजस्थान आकर सीखनी चाहिए।'