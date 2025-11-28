CM भजनलाल शर्मा से मिले एक्टर अक्षय कुमार, राजस्थान की मेहमाननवाजी का सुनाया ये किस्सा

CM Bhajanlal And Actor Akshay Kumar: फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सीएम आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात को यूं तो शिष्टाचार ही बताया गया है, लेकिन अक्षय का सिर्फ सीएम से जयपुर मिलने आना किसी न किसी उद्देश्य से जोड़ कर देखा जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, बैठक में राजस्थान में फिल्म शूटिंग, प्रमोशन, फिल्म उद्योग का विस्तार और पर्यटन को लेकर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान की फिल्म पॉलिसी और फिल्म सिटी को लेकर भी दोनों के बीच बातचीत की जानकारी मिली है। इससे पहले अगस्त में फिल्म अभिनेता संजय दत्त भी जयपुर आए थे और सिर्फ सीएम से मिलकर लौट गए थे।
अक्षय कुमार ने इस मौके पर राजस्थान की मेहमाननवाजी की तारीफ करते हुए कहा कि 'मैं पहली बार राजस्थान नहीं आया हूं, मैंने अपने करियर में करीब 10 फिल्मों की शूटिंग राजस्थान में की है। मैं मुख्यमंत्री से एक छोटी सी कहानी साझा कर रहा था। एक बार मैं चौमू पैलेस में फिल्म की शूटिंग कर रहा था। सुबह के 4:30 बजे थे और मैं रोज की तरह एक्सरसाइज कर रहा था। उस समय काफी ठंड थी। वहां के चौकीदार ने मुझे देखा और उसने अपना कंबल निकालकर कहा, 'ये रखो आप हमारे मेहमान हो।' राजस्थान की मेहमाननवाजी सच में अद्वितीय है। अगर कोई मेहमाननवाजी सीखना चाहता है, तो उसे राजस्थान आकर सीखनी चाहिए।'
सूत्रों के अनुसार अक्षय कुमार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच इस मुलाकात में फिल्म उद्योग को लेकर भी चर्चा हुई। खासतौर पर राजस्थान में फिल्म शूटिंग, प्रमोशन, और फिल्म सिटी बनाने के विषय पर बातचीत की संभावना जताई जा रही है। साथ ही, पर्यटन और फिल्म उद्योग के विस्तार को लेकर भी दोनों के बीच विचार-विमर्श हुआ।
