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Berberine vs Metformin: वजन घटाने के लिए कौन बेहतर? जानिए लिवर पर असर और सच्चाई

Berberine और Metformin में क्या फर्क है? कौन सा वजन घटाने में ज्यादा असरदार और लिवर के लिए सुरक्षित है। जानिए आसान भाषा में पूरी जानकारी।

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भारत

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Dimple Yadav

Apr 07, 2026

Berberine vs Metformin (Photo- gemini ai)

Berberine vs Metformin: अगर आप वजन कम करने के लिए दवाइयों या सप्लीमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, तो आपने Berberine और Metformin के बारे में जरूर सुना होगा। दोनों ही आजकल काफी चर्चा में हैं, खासकर वेट लॉस और शुगर कंट्रोल के लिए। लेकिन सवाल ये है कि इनमें से कौन ज्यादा सुरक्षित है, खासकर लिवर (जिगर) के लिए?

दोनों कैसे काम करते हैं?

सीधी भाषा में समझें तो ये दोनों शरीर में एक खास एंजाइम को एक्टिव करते हैं, जिसे AMPK कहते हैं। ये हमारे शरीर का एनर्जी कंट्रोलर होता है। जब ये एक्टिव होता है, तो शरीर ज्यादा एनर्जी बनाता है। फैट और शुगर का सही इस्तेमाल होता है। वजन कम करने में मदद मिलती है।

Berberine क्या करता है?

Berberine एक नेचुरल कंपाउंड है, जो कुछ पौधों से मिलता है। ये ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है। खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम कर सकता है। कुछ मामलों में दिल की सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है। लिवर के मामले में, इसे आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर की सलाह जरूरी है।

Metformin क्यों ज्यादा इस्तेमाल होता है?

Metformin एक डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली दवा है, जो खासकर डायबिटीज के मरीजों को दी जाती है। ये इंसुलिन को बेहतर काम करने में मदद करता है। लिवर में बनने वाली शुगर को कम करता है। वजन कंट्रोल करने में भी मदद कर सकता है। इसका फायदा ये है कि इस पर सालों से रिसर्च हुई है, इसलिए इसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है।

लिवर के लिए कौन बेहतर?

अगर तुलना करें तो Berberine को नेचुरल होने की वजह से थोड़ा लिवर-फ्रेंडली माना जाता है। Metformin में बहुत कम मामलों में लिवर एंजाइम बढ़ने की समस्या देखी गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि Berberine पूरी तरह से सुरक्षित है। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह जरूरी है।

साइड इफेक्ट्स क्या हैं?

दोनों के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं:

Berberine:

  • पेट में गड़बड़ी
  • गैस या डायरिया
  • दूसरी दवाओं के साथ रिएक्शन

Metformin:

  • पेट दर्द या उल्टी जैसा महसूस होना
  • बहुत ही कम मामलों में lactic acidosis जैसी गंभीर समस्या
  • कभी-कभी लिवर एंजाइम बढ़ना

क्या चुनना सही रहेगा?

अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं, तो Metformin ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प है, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में।
अगर आप नेचुरल विकल्प चाहते हैं, तो Berberine एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बिना सलाह के न लें।

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Published on:

07 Apr 2026 03:49 pm

Hindi News / Health / Berberine vs Metformin: वजन घटाने के लिए कौन बेहतर? जानिए लिवर पर असर और सच्चाई

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