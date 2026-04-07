Berberine vs Metformin: वजन घटाने के लिए कौन बेहतर? जानिए लिवर पर असर और सच्चाई

Metformin एक डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली दवा है, जो खासकर डायबिटीज के मरीजों को दी जाती है। ये इंसुलिन को बेहतर काम करने में मदद करता है। लिवर में बनने वाली शुगर को कम करता है। वजन कंट्रोल करने में भी मदद कर सकता है। इसका फायदा ये है कि इस पर सालों से रिसर्च हुई है, इसलिए इसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है।