Geographic Tongue Cause: जीभ पर उभर रहे हैं लाल धब्बे, जगह और आकार भी बदल रहे हैं, मेयो क्लिनिक से जानें Geographic Tongue की वजह

Geographic Tongue: सुबह उठकर जब आईने में जीभ देखते हैं और उस पर लाल-लाल चिकने धब्बे नजर आते हैं, तो मन में डर बैठ जाता है। ऐसा लगता है कि शायद कोई गंभीर बीमारी हो गई है या मुंह का कोई बड़ा संक्रमण उभर रहा है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। यह एक सामान्य और पूरी तरह से हानिरहित स्थिति है, जिसे जियोग्राफिक टंग कहा जाता है। इसका कैंसर या किसी खतरनाक संक्रमण से कोई लेना-देना नहीं है। आइए जानते हैं कि ये क्या होती है और इसके लक्षण क्या-क्या दिखाई देते हैं।