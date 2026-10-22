International Stuttering Awareness Day: बोलने में हकलाहट क्यों होती है, द स्टटरिंग फाउंडेशन से जानिए क्या हैं इसके पीछे की वजहें

Stuttering Awareness Day: हर साल अक्टूबर का महीना उन सभी लोगों के लिए बहुत खास होता है जो बोलते समय हकलाने या अटकने की समस्या का सामना करते हैं। International Stuttering Awareness Day Online Conference (अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस ऑनलाइन कांफ्रेंस) के अनुसार, दुनिया भर में इसको लेकर फैली गलतफहमियों को दूर करने और लोगों को जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम यह समझाने पर जोर देती है कि हकलाने का अनुभव हर इंसान के लिए एक जैसा नहीं होता। किसी के लिए यह बहुत मामूली बात हो सकती है, तो किसी के लिए दूसरों के सामने अपनी बात रखना बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे के कारण क्या है और इसको कैसे कम किया जा सकता है।