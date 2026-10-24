World Polio Day 2026: क्या आपके बच्चे का पोलियो टीकाकरण पूरा है? सीडीसी से जानें कैसे काम करती है ये वैक्सीन, OPV और fIPV का सही चार्ट

ओपीवी (OPV) का पूरा नाम ओरल पोलियो वैक्सीन (Oral Polio Vaccine) है। यह वही जानी-मानी "दो बूंद जिंदगी की" है, जो बच्चों को सीधे मुंह से पिलाई जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पोलियो का वायरस कमजोर (अजीवित जैसा) रूप में होता है, लेकिन मारा हुआ नहीं होता। जब यह दवा बच्चे के पेट और आंतों में जाती है, तो वहां यह अपना असर दिखाकर शरीर के अंदर ही पोलियो के खिलाफ मजबूत सुरक्षा चक्र तैयार कर देती है। इस वैक्सीन का एक बहुत बड़ा फायदा यह भी है कि जिन बच्चों को यह पिलाई जाती है, वे आसपास के माहौल में मल या पानी के जरिए इस कमजोर वायरस को थोड़ा-बहुत बाहर छोड़ते हैं, जिससे उनके आस-पास के दूसरे बच्चों को भी बिना टीका लगे नेचुरल तरीके से थोड़ी सुरक्षा मिल जाती है। हालांकि, बहुत ही दुर्लभ मामलों में (लाखों में किसी एक बच्चे को) इस कमजोर वायरस से हल्की समस्या या वैक्सीन-जनित पोलियो का खतरा हो सकता है, इसीलिए आज के समय में डॉक्टर आईपीवी (इंजेक्शन) और ओपीवी (दो बूंद) दोनों के मेल को सबसे सुरक्षित मानते हैं।