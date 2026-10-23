Craving and Chewing Ice: बार-बार बर्फ खाने का मन क्यों करता है, मेयो क्लिनिक ने बताया शरीर में आयरन की कमी से हो सकता है संबंध

Craving and Chewing Ice: दफ्तर की मेज पर बैठे-बैठे अचानक ठंडे पानी के ग्लास से बर्फ निकालकर चबाने का मन करने लगता है? या फिर घर के फ्रिजर को खोलकर बर्फ की ट्रे में से टुकड़े निकालकर खाने की ऐसी तलब होती है, जिसे आप रोक नहीं पाते? कई बार लोग इसे महज़ एक अजीब आदत, गर्मी से राहत पाने का तरीका या टाइमपास समझकर हंसकर टाल देते हैं। वैरीवेल हेल्थ की मानें तो बिना वजह बार-बार बर्फ चबाने की यह आदत आपके शरीर में चल रही एक गंभीर अंदरूनी कमी का सीधा इशारा हो सकती है। चिकित्सा की भाषा में बर्फ या ऐसी चीजें खाने की अदम्य इच्छा को पैगोफेगिया (Pagophagia) कहा जाता है, जो पाइका (Pica) ईटिंग डिसऑर्डर का ही एक हिस्सा है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे के कारण क्या हैं।