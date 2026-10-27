27 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

World Occupational Therapy Day: फिजियोथेरेपी से कितनी अलग है ऑक्यूपेशनल थेरेपी? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें किसमें मिलता है क्या फायदा

World Occupational Therapy Day: फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या अंतर है? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए किस बीमारी या चोट में कौन सी थेरेपी देती है सबसे ज्यादा फायदा और कैसे बनाती है आत्मनिर्भर।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Updated: 27 Oct 2026, 7:53 AM IST

A patient practicing daily living tasks with an occupational therapist during a rehabilitation session.

ऑक्यूपेशनल थेरेपी मरीजों को चोट या बीमारी के बाद रोजमर्रा के काम दोबारा खुद से करने के काबिल बनाती है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

World Occupational Therapy Day 2026: कप के हैंडल को सही से न पकड़ पाना, शर्ट के बटन बंद करने में उंगलियों का कांपना, चोट के बाद खुद नहाने या खाना खाने में झिझक होना, या बच्चे का पेंसिल पकड़ने में संघर्ष करना ये वो शुरुआती संकेत हैं जो दिखाते हैं कि शरीर को सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में लौटने के लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत है। अक्सर जब चोट, सर्जरी, स्ट्रोक या बढ़ती उम्र के कारण शरीर का कोई हिस्सा ठीक से काम करना बंद कर देता है, तो दिमाग में सबसे पहला नाम फिजियोथेरेपी का आता है। लेकिन जब बात खुद से कपड़े पहनने, चम्मच संभालने, गाड़ी चलाने या ऑफिस के लैपटॉप पर काम करने की आती है, तो वहां असली भूमिका ऑक्यूपेशनल थेरेपी की होती है। विश्व व्यावसायिक चिकित्सक संघ (World Federation of Occupational Therapists - WFOT) के अनुसार, वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। आइए आज इस मौके पर जानते हैं कि फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या फर्क है और किस स्थिति में किसकी जरूरत पड़ती है।

ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होती है?

क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, ऑक्यूपेशनल थेरेपी (OT) का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यह सिर्फ नौकरी से जुड़ी है। चिकित्सा विज्ञान में 'ऑक्यूपेशन' का मतलब उन सभी गतिविधियों से है जो आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक करते हैं। यह थेरेपी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक चुनौतियों से उबारकर आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य मरीज को इस काबिल बनाना है कि वह बिना किसी की मदद के अपने दैनिक कार्य आसानी से कर सके।

फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या मुख्य अंतर है?

दोनों ही थेरेपी मरीज के सुधार के लिए एक साथ काम करती हैं, लेकिन दोनों का फोकस पूरी तरह से अलग होता है। फिजियोथेरेपी (PT) का ध्यान शरीर की गतिशीलता (Mobility), मांसपेशियों की ताकत, दर्द से राहत, जोड़ों की लचीलापन और संतुलन में सुधार करने पर होता है। वहीं दूसरी तरफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी (OT) का ध्यान इस बात पर होता है कि मरीज अपनी उस शारीरिक क्षमता का इस्तेमाल करके रोजमर्रा के काम (जैसे नहाना, खाना, लिखना, कपड़े पहनना) किस तरह स्वतंत्रतापूर्वक कर सकता है। फिजियोथेरेपिस्ट, कसरत, स्ट्रेचिंग, मसाज और इलेक्ट्रोथेरेपी की मदद से प्रभावित हिस्से का इलाज करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, मरीज को सहायक उपकरणों (जैसे व्हीलचेयर, ग्रिपर, स्पेशल स्पून) का इस्तेमाल सिखाते हैं और मरीज के घर या वर्कप्लेस के माहौल को उसकी सुविधा के अनुसार ढालने में मदद करते हैं।

कौनसी थेरेपी में क्या फायदा मिलता है?

फिजियोथेरेपी

  • मांसपेशियों का दर्द और सूजन कम करना।
  • चोट या फ्रैक्चर के बाद चलने-फिरने की क्षमता बहाल करना।
  • स्पोर्ट्स इंजरी और जोड़ों की जकड़न में सुधार।
  • सर्जरी के बाद रिकवरी की गति तेज करना।

ऑक्यूपेशनल थेरेपी के फायदे

  • स्ट्रोक या ऑटिज्म के मरीजों को आत्मनिर्भर बनाना।
  • बच्चों में फाइन मोटर स्किल्स (जैसे लिखना, कैंची चलाना) का विकास करना।
  • बुजुर्गों को घर में गिरने से बचाने के लिए सुरक्षित बदलाव सुझाना।
  • मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना कर रहे मरीजों को दिनचर्या में ढालना।

अगर कोई मरीज घुटने के ऑपरेशन के बाद चलने की कोशिश कर रहा है, तो उसे फिजियोथेरेपी की जरूरत है। लेकिन अगर वह चलने के बाद खुद टॉयलेट का इस्तेमाल करने या रसोई में चाय बनाने में असमर्थ महसूस कर रहा है, तो वहां ऑक्यूपेशनल थेरेपी की आवश्यकता होती है।

Diabetes मरीजों के लिए आया हफ्ते में एक बार लगने वाला इंसुलिन, EMA और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से जानिए किन मरीजों मिल सकता है फायदा

ये भी पढ़ें
Weekly Insulin Injection, Diabetes Treatment, Diabetes Patients, Type 2 Diabetes,
डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Updated on:

27 Oct 2026, 7:53 AM IST

Published on:

Hindi News / Health / World Occupational Therapy Day: फिजियोथेरेपी से कितनी अलग है ऑक्यूपेशनल थेरेपी? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें किसमें मिलता है क्या फायदा

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

बिना चोट के त्वचा लाल हो जाती है, साइंस डायरेक्ट से जानें Erythema क्या है और इसके कारण

Skin redness and rash without injury representing Erythema symptoms on human skin
स्वास्थ्य

जंगल की आग का धुआं बढ़ा सकता है सिर और गर्दन के कैंसर का खतरा, अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा

health news
स्वास्थ्य

लैब में विकसित हुआ बिजली बनाने वाला धड़कता हार्ट टिश्यू, पेसमेकर की बैटरी पर निर्भरता घटने की उम्मीद

lab grown heart news
स्वास्थ्य

Alwar: अस्पतालों में मेडिकल उपकरणों के दोबारा इस्तेमाल पर सख्ती; DGHS ने जारी की गाइडलाइन, अलवर में निगरानी की मांग

dghs guidelines reuse
अलवर

पुलिस की दोहरी कार्रवाई: 27 किलो डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार आरोपी के घर चल रही थी नकली घी की फैक्ट्री

Police Action news
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.