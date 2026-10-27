World Occupational Therapy Day: फिजियोथेरेपी से कितनी अलग है ऑक्यूपेशनल थेरेपी? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें किसमें मिलता है क्या फायदा

दोनों ही थेरेपी मरीज के सुधार के लिए एक साथ काम करती हैं, लेकिन दोनों का फोकस पूरी तरह से अलग होता है। फिजियोथेरेपी (PT) का ध्यान शरीर की गतिशीलता (Mobility), मांसपेशियों की ताकत, दर्द से राहत, जोड़ों की लचीलापन और संतुलन में सुधार करने पर होता है। वहीं दूसरी तरफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी (OT) का ध्यान इस बात पर होता है कि मरीज अपनी उस शारीरिक क्षमता का इस्तेमाल करके रोजमर्रा के काम (जैसे नहाना, खाना, लिखना, कपड़े पहनना) किस तरह स्वतंत्रतापूर्वक कर सकता है। फिजियोथेरेपिस्ट, कसरत, स्ट्रेचिंग, मसाज और इलेक्ट्रोथेरेपी की मदद से प्रभावित हिस्से का इलाज करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, मरीज को सहायक उपकरणों (जैसे व्हीलचेयर, ग्रिपर, स्पेशल स्पून) का इस्तेमाल सिखाते हैं और मरीज के घर या वर्कप्लेस के माहौल को उसकी सुविधा के अनुसार ढालने में मदद करते हैं।