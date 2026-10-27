Hydrate Before Karwa Chauth Nirjala Fast: करवा चौथ के निर्जला व्रत से पहले शरीर को कैसे रखें हाइड्रेट, फिजिशियन से जानें

करवा चौथ के निर्जला व्रत से पहले शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पानी, नारियल पानी और फलों का सेवन करें- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Hydration Tips for Nirjala Vrat: जब बात करवा चौथ के निर्जला व्रत की आती है, तो उत्साह के साथ-साथ शरीर की तैयारी भी बहुत जरूरी हो जाती है। बिना पानी के पूरा दिन बिताना आसान नहीं होता। अगर आप व्रत वाले दिन चक्कर आना, कमजोरी या तेज सिरदर्द से बचना चाहती हैं, तो इसकी शुरुआत एक दिन पहले से ही करनी होगी। आइए जानते हैं कि व्रत से पहले खुद को अंदर से मजबूत और हाइड्रेट कैसे रखें।
क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, बिना किसी तैयारी के अचानक उपवास रखना शरीर के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। व्रत वाले दिन अचानक गला सूखने लगे, इससे बेहतर है कि आप दो-तीन दिन पहले से ही पानी पीने की मात्रा बढ़ा दें। एक ही बार में पूरा जग पानी पीने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शरीर उसे सोखने के बजाय तुरंत बाहर निकाल देता है। दिनभर में थोड़ा-थोड़ा पानी घूंट-घूंट करके पिएं, ताकि अंदर तक नमी बनी रहे।
फिजिशियन डॉक्टर बाबूलाल वर्मा (MBBS, MD) के मुताबिक, शरीर को लंबे उपवास के लिए तैयार करने के लिए डाइट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सरगी में या उससे एक रात पहले ज्यादा मीठा या तली-भुनी चीजें खाने से बचें, क्योंकि इससे दिन में बहुत तेज प्यास लगती है। इसकी बजाय खीरा, ककड़ी, मौसमी और संतरा जैसे फल खाएं, जिनमें पानी की मात्रा भरपूर होती है।
व्रत से एक-दो दिन पहले चाय और कॉफी की आदत थोड़ी कम कर दें। कैफीन की वजह से बार-बार टॉयलेट जाना पड़ता है और शरीर का पानी तेजी से घटने लगता है। चाय की जगह नारियल पानी यादा बेहतर है, जो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बनाए रखता है और कमजोरी नहीं आने देता।
व्रत वाले दिन खुद को बहुत ज्यादा कामों में न उलझाएं। जब शरीर में पानी और खाना दोनों नहीं होते, तो जरा सी भागदौड़ भी भारी पड़ सकती है। घर के जरूरी काम एक दिन पहले ही कर लें और व्रत के दिन जितना हो सके आराम करें ताकि एनर्जी बनी रहे।
एक साथ आधा लीटर पानी गटकने से कोई फायदा नहीं होता, इससे सिर्फ पेट फूलता है। समझदारी इसी में है कि हर एक-दो घंटे पर एक गिलास पानी पीते रहें। इससे शरीर हाइड्रेट रहता है और व्रत के दौरान कमजोरी या बेहोशी जैसी दिक्कत से बचाव होता है।
करवा चौथ का निर्जला व्रत सिर्फ परंपरा और आस्था का ही नहीं, बल्कि संयम और आत्म-अनुशासन का भी पर्व है। बिना अन्न और जल के पूरा दिन बिताना शरीर के लिए एक बड़ी चुनौती होता है, लेकिन अगर आप सही तैयारी और सूझबूझ से काम लें, तो इस मुश्किल को काफी हद तक आसान बनाया जा सकता है। व्रत से कुछ दिन पहले से पानी पीने के तरीके में बदलाव, सही खान-पान और कैफीन से दूरी जैसी छोटी-छोटी बातें आपको व्रत के दिन चक्कर, कमजोरी और तेज सिरदर्द जैसी परेशानियों से बचा सकती हैं। याद रखें, व्रत का असली मकसद मन की पवित्रता और श्रद्धा है, इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए इस पावन पर्व को पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ मनाएं।
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