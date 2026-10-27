Hydrate Before Karwa Chauth Nirjala Fast: करवा चौथ के निर्जला व्रत से पहले शरीर को कैसे रखें हाइड्रेट, फिजिशियन से जानें

करवा चौथ का निर्जला व्रत सिर्फ परंपरा और आस्था का ही नहीं, बल्कि संयम और आत्म-अनुशासन का भी पर्व है। बिना अन्न और जल के पूरा दिन बिताना शरीर के लिए एक बड़ी चुनौती होता है, लेकिन अगर आप सही तैयारी और सूझबूझ से काम लें, तो इस मुश्किल को काफी हद तक आसान बनाया जा सकता है। व्रत से कुछ दिन पहले से पानी पीने के तरीके में बदलाव, सही खान-पान और कैफीन से दूरी जैसी छोटी-छोटी बातें आपको व्रत के दिन चक्कर, कमजोरी और तेज सिरदर्द जैसी परेशानियों से बचा सकती हैं। याद रखें, व्रत का असली मकसद मन की पवित्रता और श्रद्धा है, इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए इस पावन पर्व को पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ मनाएं।