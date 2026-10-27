Drooling While Sleeping: सोते समय लार टपकना, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें किन बीमारियों का संकेत

Drooling While Sleeping: रात को गहरी नींद में सोते समय अचानक आंख खुले और पता चले कि तकिया गीला हो गया है, तो हम में से ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। सोचते हैं कि शायद थकावट बहुत ज्यादा थी या नींद इतनी गहरी थी कि पता ही नहीं चला। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उम्र के इस पड़ाव पर भी अगर यह रोज-रोज हो रहा है, तो इसके क्या मायने हैं? क्या यह सिर्फ शरीर के ढीले पड़ने की बात है या इसके पीछे कोई अंदरूनी स्वास्थ्य गड़बड़ है? क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) और हेल्थलाइन की रिपोर्ट्स बताती हैं कि सोते समय मुंह से पानी या लार बहना (जिसे मेडिकल भाषा में साइलोरिया कहा जाता है) हमेशा मामूली बात नहीं होती। यह इस बात का साफ इशारा हो सकता है कि रात के वक्त आपका शरीर और तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) लार की गति पर पूरा काबू नहीं रख पा रहे हैं। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है और कब यह चिंता का विषय बन सकता है।