बिना किसी वजह के कान लाल होने के साथ गर्म लगे तो क्या करें? वेबएमडी से जानें Red Ear Syndrome

Red Ear Syndrome: अक्सर हम में से कई लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि अचानक हमारा कान ला-लाल और आग की तरह गर्म क्यों होने लगा है। कई बार इसे मौसम की गर्मी, घबराहट या थकावट मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बिना किसी साफ वजह के आपका कान अचानक त तपने लगे और उसमें तेज जलन या चुभन होने लगे, तो मामला कुछ गंभीर हो सकता है? न्यूरोलॉजी जर्नल के अनुसार, यह एक बेहद अजीब और दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल स्थिति का संकेत हो सकता है, जिसे 'रेड इयर सिंड्रोम' (Red Ear Syndrome - RES) कहा जाता है। आइए जानते हैं इसके कारण और बचाव के उपाय क्या हैं?