Karwa Chauth 2026: सरगी से लेकर बच्चे की देखभाल तक, ऑस्ट्रेलियन ब्रेस्टफीडिंग एसोसिएशन से जानें छोटे बच्चों वाली महिलाएं कैसे रखें व्रत

क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, व्रत वाले दिन भारी-भरकम काम करने से बचना चाहिए। बच्चे को बार-बार गोद में उठाना, नहलाना या घर के कपड़े संभालना इस दिन भारी पड़ सकता है। कोशिश करें कि खाना बाहर से आ जाए या घर में ही कुछ बहुत आसान बना लिया जाए। सरगी में सिर्फ चाय-पूरी खाने के बजाय पेट भरकर फल, दूध, और भीगे हुए बादाम खाएं। इससे पेट भी भरा रहेगा और पेट में गैस या एसिडिटी की शिकायत भी नहीं होगी। पूजा की तैयारी भी एक दिन पहले ही रात को निपटा लें ताकि व्रत वाले दिन ज्यादा भागदौड़ न करनी पड़े।