सर्दी शुरू होते ही त्वचा रूखी होकर फटने लगती है? हेल्थलाइन ने बताया Xerosis की समस्या हो सकती है

Xerosis Symptoms: जैसे ही ठंड की हल्की शुरुआत होती है, हवा में नमी (मॉइस्चर) कम होने लगती है। इसका सबसे पहला असर हमारी त्वचा पर दिखाई देता है। अगर आपकी स्किन भी सर्दियों का मौसम आते ही पपड़ीदार होने लगती है, उस पर सफेद धारियां बनने लगती हैं या वह तेजी से फटने और छिलने लगती है, तो इसे केवल आम रूखापन न समझें। क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, यह जीरोसिस (Xerosis) नाम की मेडिकल कंडीशन हो सकती है। यह स्थिति देखने में भले ही आम लगे, लेकिन समय पर ध्यान न देने पर यह काफी तकलीफदेह और दर्दनाक बन सकती है। आइए जानते हैं कि जीरोसिस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और ठंड के दिनों में इससे कैसे बचा जा सकता है।