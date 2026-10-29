सर्दी शुरू होते ही त्वचा रूखी होकर फटने लगती है? हेल्थलाइन ने बताया Xerosis की समस्या हो सकती है

सर्दियों के मौसम में अत्यधिक रूखी और पपड़ीदार त्वचा (जीरोसिस) के कारण होने वाले फटने और खिंचाव के लक्षण- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Xerosis Symptoms: जैसे ही ठंड की हल्की शुरुआत होती है, हवा में नमी (मॉइस्चर) कम होने लगती है। इसका सबसे पहला असर हमारी त्वचा पर दिखाई देता है। अगर आपकी स्किन भी सर्दियों का मौसम आते ही पपड़ीदार होने लगती है, उस पर सफेद धारियां बनने लगती हैं या वह तेजी से फटने और छिलने लगती है, तो इसे केवल आम रूखापन न समझें। क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, यह जीरोसिस (Xerosis) नाम की मेडिकल कंडीशन हो सकती है। यह स्थिति देखने में भले ही आम लगे, लेकिन समय पर ध्यान न देने पर यह काफी तकलीफदेह और दर्दनाक बन सकती है। आइए जानते हैं कि जीरोसिस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और ठंड के दिनों में इससे कैसे बचा जा सकता है।
हेल्थलाइन के मुताबिक, जीरोसिस असल में मेडिकल भाषा में अत्यधिक रूखी और बेजान त्वचा को कहा जाता है। हमारी त्वचा की सबसे ऊपरी परत में नेचुरल ऑयल और पानी का एक सुरक्षा कवच होता है, जो स्किन को मुलायम रखता है। जब सर्दियों में ठंडी और सूखी हवा चलती है, तो यह हवा हमारी त्वचा से प्राकृतिक नमी को खींच लेती है। इसके अलावा निम्नलिखित कारण इस समस्या को और बढ़ा देते हैं;
शुरुआत में यह समस्या मामूली रूखेपन जैसी लग सकती है, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, इसके लक्षण गंभीर होने लगते हैं;
अगर आप सर्दियों में इस समस्या से बचना चाहते हैं, तो अपनी स्किन केयर रूटीन में कुछ छोटे लेकिन जरूरी बदलाव करने होंगे;
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